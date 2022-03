Loạt smartphone vừa ra mắt tại MWC 2022

Tương tự TCL, HMD Global mang đến MWC 2022 loạt thiết bị Nokia thuộc phân khúc giá rẻ. Đầu tiên là Nokia C21 Plus với giá 132 USD, gồm 2 phiên bản với dung lượng pin 4.000 mAh hoặc 5.050 mAh. Về cấu hình, C21 Plus trang bị màn hình IPS LCD 6,52 inch HD+, chip xử lý UNISOC, camera sau 13 MP + 2 MP, camera trước 5 MP, bộ nhớ 32/64 GB, hỗ trợ khe thẻ nhớ microSD. Máy tích hợp cổng tai nghe 3,5 mm, cài sẵn Android 11 Go Edition, sạc bằng cổng Micro USB và chuẩn kháng tia nước IP52. Ảnh: HMD Global.