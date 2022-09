Loạt laptop mới của Dell có công nghệ gì đặc biệt?

Dell Technologies vừa chính thức giới thiệu các sản phẩm laptop tiêu dùng với những sản phẩm như XPS 13 Plus, XPS 17, Inspiron 16, Inspiron 14 2-trong-1 và Alienware (thương hiệu laptop dành cho Game thủ của Dell) cũng ra mắt mẫu laptop m15 R7 mới dành cho những game thủ ưu tiên sức mạnh và hiệu năng.

Bộ sản phẩm laptop tiêu dùng mới của Dell.

Trong đó, XPS 13 Plus được trang bị dòng vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 12, thiết kế tản nhiệt được cải tiến. Nội thất của máy được sắp xếp với hàng phím chức năng cảm ứng điện dung, touchpad bằng kính liền mạch với thân máy cùng tính năng phản hồi xúc giác và bàn phím không khoảng cách...



Vỏ của XPS 13 Plus sử dụng nhôm carbon. Bao bì mới của sản phẩm cũng được làm 100% từ nguyên liệu tái chế hoặc tái tạo. Mẫu XPS 17 có bộ vi xử lý Intel® Core™ lên đến i9k thế hệ 12, tùy chọn card đồ họa GeForce RTX™ 3060, và bộ nhớ DDR5. Máy có màn hình 17” với thiết kế cực mỏng.



Trong khi đó, dòng Inspiron mang đến hai phiên bản. Cụ thể, với Inspiron 16 được cài đặt sẵn Windows 11, bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 12, màn hình tỷ lệ 16:10, viền mỏng ở cả 4 cạnh, và tích hợp nhiều giải pháp giảm ánh sáng xanh như công nghệ ComfortView Plus...



Trong khi đó, xuất hiện với phiên bản bạch kim, Inspiron 14 2-trong-1 cũng sở hữu touchpad lớn hơn 14%, các tính năng khác tương tự như phiên bản Inspiron 16. Dự kiến các dòng máy này sẽ mở bán từ giữa tháng 9/2022.



Đáng chú ý, mẫu Alienware m15 R7 mới của Dell cũng được trang bị bộ vi xử lý Intel Core dòng H thế hệ 12th và hỗ trợ những sản phẩm card đồ họa GeForce RTX 30-Series mới nhất đến từ NVIDIA. Game thủ có thể thoải mái chơi game trên mẫu laptop Alienware 15” này với công suất lên đến 170W mà không sợ nóng nhờ kiến trúc Cryo-tech mới.

Công nghệ tản nhiệt mới trang bị nhiều cánh quạt mỏng và rộng hơn so với hai sản phẩm tiền nhiệm m15 R6 hay R6, nhờ đó tăng luồn gió tản nhiệt lên 1.3 lần.



Tác giả: T.Trần

Nguồn tin: nguoiduatin.vn