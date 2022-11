Loạt dự án FDI tỷ đô làm thay đổi diện mạo các KCN ở Nghệ An

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 32 khách hàng với 35 dự án (trong đó có 15 khách hàng FDI) với tổng mức đầu tư hơn 13.491 tỷ đồng. Ảnh: Văn Dũng

Nhờ nỗ lực vượt bậc trong công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong vài năm trở lại đây, tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An như VSIP, WHA, Hoàng Mai I đã thu hút được hàng tỷ USD vốn đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ, như: Goertek Vina (500 triệu USD), Everwin (200 triệu USD), JuTeng (200 triệu USD), Luxshare ICT (140 triệu USD), Luxshare ICT giai đoạn 2 (150 triệu USD), Yongjin Việt Nam (125 triệu USD), Mery&Luxshare (40 triệu USD)…

Điển hình, ngày 11/1/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký (điều chỉnh) đầu tư dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An cho Tập đoàn Goertek.

Đây là một trong những dự án trọng điểm mà Nghệ An thu hút đầu tư với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, được thực hiện trên diện tích 40,47ha, công suất thiết kế của dự án hơn 381,5 triệu sản phẩm/năm. Dự án được khởi công xây dựng chỉ sau 3 tháng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau hơn 1 năm triển khai, Tập đoàn Goertek đã quyết định tăng vốn đầu tư dự án lên 500 triệu USD, trở thành dự án FDI lớn nhất ở Nghệ An hiện nay. Việc dự án được nhà đầu tư nâng tổng mức đầu tư lên gấp 5 lần, cho thấy Nghệ An thực sự đã trở thành điểm đến tiềm năng và tin cậy với doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI hiện nay.

Tháng 4/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các nhà đầu tư hạ tầng KCN Hoàng Mai I và KCN WHA 1 - Nghệ An với HuaLi Group (Đài Loan). Tập đoàn này dự kiến đầu tư 2 dự án Sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại 2 KCN nêu trên. Tổng diện tích của cả 2 dự án hơn 21,6ha, với tổng vốn đầu tư hơn 110 triệu USD.

KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Mới đây, ngày 29/10, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án FDI tại KCN VSIP và KCN WHA Industrial Zone 1 (Nghệ An).

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương cấp phép đầu tư Dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 tại KCN VSIP trên diện tích 36,18 ha do Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An đầu tư.

Theo đó, Dự án sản xuất linh kiện điện tử với công suất thiết kế 74 triệu sản phẩm/năm có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, dự kiến bắt đầu khởi công vào tháng 1/2023 và chính thức đi vào sản xuất vào tháng 3/2024, tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương cấp phép đầu tư Nhà máy Khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt, do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam làm chủ đầu tư tại KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 125 triệu USD. Dự án được triển khai thành 3 thành phần trên diện tích 12,65 ha, dự kiến thành phần 1 của dự án hoạt động quý IV/2023, thành phần 2 và thành phần 3 sẽ hoàn thành vào quý III/2026.

Trước đó, vào trung tuần tháng 9/2022, Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Juteng thuộc tập đoàn Quốc tế Ju Teng cũng đã được khởi công xây dựng tại KCN Hoàng Mai I (Nghệ An).

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 30/12/2021, do Excel Smart Global Limited làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích 120ha, với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD.

Đến ngày 20/10, dự án Cấu kiện điện tử do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đã được khởi công xây dựng. Dự án được Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào đầu năm 2021, thực hiện trên diện tích khoảng 43 ha tại KCN VSIP Nghệ An, với tổng mức đầu tư 200 triệu USD.

Các sản phẩm chính của Everwin Precision Việt Nam gồm: Vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim loại, lắp ráp dây cáp, các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô tô năng lượng mới...

Dưới đây là hình ảnh một số dự án FDI đã là thay đổi bộ mặt các KCN ở Nghệ An!

Dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 1 tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Ảnh: Văn Dũng

Dự án Nhà máy may giai đoạn 2 của Công ty TNHH may An Nam Matsuoka tại KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Nhà máy IMS ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Dự án 200 triệu USD của Everwin Precision Việt Nam ở KCN VSIP cũng đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Văn Dũng

Một góc dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An của Tập đoàn Goertek. Ảnh: Văn Dũng

Sau hơn 1 năm triển khai, Tập đoàn Goertek đã quyết định tăng vốn đầu tư dự án lên 500 triệu USD, trở thành dự án FDI lớn nhất ở Nghệ An hiện nay. Ảnh: Văn Dũng

Dự án Nhà máy may của Côgn ty TNHH may mặc Nakano Việt Nam tại KCN WHA Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

