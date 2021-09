Your browser does not support the video tag.

Loại cá nhìn như "quái vật" cực độc nhưng là đặc sản giá 2-3 triệu đồng/kg

Vừa qua, một đoạn clip ngắn chỉ mười một giây ghi lại hình ảnh con cá có ngoại hình kỳ dị đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người tỏ ra sợ con cá này và có những câu hỏi như cá gì, hay có ăn được không ? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ.

Cá mặt quỷ (tên tiếng Anh là Stonefish), còn có nhiều tên gọi khác như là cá đá, cá mao ếch..., được biết đến là một loài cá mang vẻ ngoài vô cùng xấu xí với vảy rất cứng, trông xù xì, thô ráp, màu sắc giống hệt như những rạn san hô đã chết. Loài cá này nghe qua cái tên thôi cũng đã hình dung được độ xấu xí của nó.

Loài cá này có nhiều ở vùng biên như Nha Trang, Phú Yên, Bình Thuận,...

Không những xấu bên ngoài mà cá mặt quỷ còn độc bên trong. Nó được xếp vào những loài cá độc, được mệnh danh là "chúa tể nọc độc" dưới đáy đại dương bởi trên lưng của chúng có những chiếc tia vây lưng rất độc.

Độc tố trên vây lưng của cá mặt quỷ có sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ cơ vận động của con người. Khi không may bị tấn công, người bị nạn sẽ bị rối loạn nhịp thở, cơ trơn của tim phình ra và một người trưởng thành có thể bị giết chết chỉ sau vài giờ trúng độc. Chính bởi độc tố cực mạnh như vậy mà cá mặt quỷ còn được biết đến với cái tên "hung thần siêu độc dưới đáy đại dương".

Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng loài cá này chỉ có thể bỏ đi, thậm chí nên tránh xa. Ấy thế nhưng, có một sự thật rất bất ngờ, đó là nếu biết cách chế biến thì chúng lại trở thành một món ăn cực kỳ ngon và quý.

Tại Việt Nam, du khách có thể thưởng thức được loài cá này trong những chuyến du lịch Nha Trang, Phú Yên, Bình Thuận,... bởi đây là những nơi loài cá này phát triển nhiều nhất.

Cá mặt quỷ có thể chế biến thành rất nhiều món như hấp, nướng muối ớt, lẩu chua, om cà ri... Thịt của nó có hương vị đậm đà, ăn dai và chắc, thơm ngon, được miêu tả vừa giống thịt gà lại vừa giống tôm hùm.

Giá một con cá mặt quỷ, trọng lượng 1,2-3kg, ở Hà Nội dao động từ 3 - 9 triệu đồng, đắt gấp nhiều lần loại hải sản cao cấp khác. Giá đắt nhưng không phải ai cũng biết chỗ mà mua. Mà nhiều nhà hàng không mặn mà gì với lại cá này bởi cách chế biến khó cũng như ít khách ăn do giá thành khá cao.

