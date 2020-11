Lộ mặt "bà trùm" núp bóng kinh doanh, "hot girl" sang chảnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) và 7 đồng phạm trong vụ án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề.

Đây là người phụ nữ khá nổi tiếng trong giới kinh doanh online nhờ nhan sắc xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên, công việc kinh doanh online chỉ là màn kịch che mắt để Hậu điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Theo cơ quan điều tra, Hậu đã quy tụ được một hệ thống đại lý cấp 2 tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc. Các đại lý này sẽ nhận ghi số lô đề cho khách. Người tham gia trả tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ ATM cho các đại lý.

Hàng ngày, số tiền giao dịch đánh bạc tại đường dây này trung bình hơn 1 tỷ đồng. Sau 18h hàng ngày, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hồi tháng 9 vừa qua, công an Nghệ An cũng đã triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền trong đường dây này là 126 tỷ đồng. "Bà trùm" cầm đầu đường dây này cũng là một hot girl mới 31 tuổi - Phan Thị Trang trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh.

Bề ngoài, Trang là một chủ quán bánh mướt ăn sáng. Tuy nhiên, Trang có ô tô xịn, nhà cửa khang trang và thường xuyên đi du lịch. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định thu nhập chính của Trang không phải từ quán bánh mướt mà do cầm đầu mạng lưới ghi lô đề. Dưới trướng của Trang là một hệ thống đại lý lớn tham gia ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

Đường dây của Trang hoạt động khép kín và rất tinh vi. Cuối mỗi chiều hàng ngày, các đại lý sau khi nhận ghi lô đề cho khách sẽ chuyển các bảng lô đề về cho Trang. Mọi giao dịch đều thể hiện qua tin nhắn điện thoại, zalo, tin nhắn facebook. Sáng sớm hôm sau, các đại lý sẽ cho người trực tiếp đến nhà Trang nhận tiền trúng lô đề về trả cho khách hoặc chuyển khoản. Kết quả lô đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong 1 tháng, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc hàng ngày rất lớn, từ 100 triệu đồng trở lên. Có ngày số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2018, cơ quan công an tỉnh Kiên Giang cũng đã phanh phui một đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng do một kiều nữ chưa học hết lớp 5 là Nguyễn Thị Khéo, ở An Giang - Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech (trụ sở tại quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, năm 2003, Khéo sang Campuchia làm thuê và học tiếng Anh. 10 năm sau, Khéo quay về Việt Nam làm thuê cho công ty kinh doanh sản xuất phần mềm tin học tại TP.HCM.

Tháng 3/2014, thông qua một người bạn làm chung là người Camphuchia, Khéo quen biết Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch). Đây là hai đối tượng của tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trên mạng trái phép tại Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, kiều nữ Khéo đồng ý tham gia đường dây đánh bạc với công việc điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho web ibet789, 12macau.

Dù mới học hết lớp 5 nhưng Khéo rất tinh vi trong hoạt động phạm tội của mình. Khéo tuyển chọn, tìm người người thân đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận, rút, nộp, chuyển tiền.

Lo sợ bị công an phát hiện nên Khéo mở công ty ở TPHCM để phục vụ công việc điều hành đường dây đánh bạc và qua mắt cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định, có 13 người mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Trung bình một người trong đường dây này rút và chuyển cho Khéo từ 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

