Lộ diện những địa phương thu hàng tỷ USD từ du lịch 7 tháng đầu năm

Hai thành phố có số thu du lịch đạt đến con số tỷ USD là TP. HCM và Hà Nội.

TP. HCM

Ngành du lịch TP. HCM phục hồi rõ nét sau Covid-19, 7 tháng tổng doanh thu ước đạt 60,38 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,58 tỷ USD), tăng 57,82% so với cùng kỳ; trong đó, khách du lịch nội địa đến TP. HCM ước đạt 13,3 triệu lượt, tăng 71,73% so với cùng kỳ, và khách quốc tế đến thành phố ước đạt 765,6 nghìn lượt.

Hà Nội

Sở Du lịch Thành phố Hà Nội cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 10,62 triệu lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 425,9 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,36 tỷ USD), tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Các địa phương có số thu du lịch lớn khác là:

Thanh Hóa

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hoá đón được hơn 9 triệu lượt khách du lịch, đạt 90,6% kế hoạch năm 2022. Trong đó Sầm Sơn là điểm đến phổ biến nhất.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 16.394 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ 2021, đạt 91,5% kế hoạch 2022. Riêng khu du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách. Chỉ tính đến ngày 21/6, thành phố Sầm Sơn đón trên 4,1 triệu lượt khách, gấp 2,59 lần cùng kỳ năm 2021 và vượt 17,88% kế hoạch năm.

Quảng Ninh

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là với TP Hạ Long. Tính đến hết ngày 30/7, tổng khách du lịch đến thành phố đạt trên 4,7 triệu lượt, bằng 104,4% kịch bản tăng trưởng của năm 2022. Riêng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đạt 1,46 triệu lượt.

6 tháng đầu năm, Quảng Ninh ước tính đón được 5,5 triệu lượt khách, gấp 2,2 lần cùng kỳ, tăng 19,57% so với kịch bản.

Doanh thu du lịch Quảng Ninh 6 tháng ước đạt 12.129 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ, theo thống kê mới nhất. Quảng Ninh chưa công bố doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm 2022.

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng doanh thu của dịch vụ ăn uống và lưu trú của Đà Nẵng 7 tháng đầu năm đạt 10.998 tỷ đồng, tăng 140% so với tổng số doanh thu 7 tháng đầu năm 2021.

Tổng lượt khách được cơ sở lưu trú phục vụ trong 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1,88 triệu lượt, tăng 83% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 127.000 lượt, tăng 44,3%; khách trong nước là 1,75 triệu lượt, tăng 86,6%.

Nghệ An

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, lượng khách du lịch 7 tháng ước đạt 5,02 triệu lượt, tăng 186%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.731 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.024 tỷ đồng, tăng 291% so với cùng kỳ.

Lào Cai

Theo Sở Du lịch Lào Cai, 7 tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch của Lào Cai phục hồi trở lại, nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch mới được tổ chức trong điều kiện bình thường mới. Nhờ đó, từ đầu năm đến hết tháng 7/2022, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt trên 2,3 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 8.118 tỷ đồng.

Khánh Hòa

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 1,5 triệu lượt khách lưu trú du lịch, doanh thu hơn 7.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 7, du lịch Khánh Hòa đã vượt các chỉ tiêu được đặt ra cho cả năm 2022. Lượng khách tăng nhanh tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lao động tìm lại được công việc trước đây của mình.

Kiên Giang

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh đón gần 4,6 triệu lượt khách, đạt 82% kế hoạch năm và tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, khách quốc tế là 78.300 lượt khách); tổng doanh thu khoảng 5.946 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch, tăng 146,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Thuận

Lũy kế 7 tháng năm 2022, Bình Thuận đạt hơn 2,9 triệu lượt khách du lịch. Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 7 đạt hơn 922 tỷ đồng, đóng góp vào lũy kế doanh thu 7 tháng là hơn 5.417 tỷ đồng.

Tác giả: Thái Quỳnh

Nguồn tin: toquoc.vn