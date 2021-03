Lộ diện người quay clip, la hét gây sự chú ý vụ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Mỗi lần nhớ lại, tôi rùng mình và chảy nước mắt'

Chị Nguyễn Thị Huế (40 tuổi, huấn luận viên dinh dưỡng) là người sinh sống tại tòa chung cư đối diện 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống. Chị cũng là người chứng kiến trực tiếp sự việc và là chủ nhân của đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng.

Clip: Khoảnh khắc em bé rơi từ tầng cao xuống khiến nhiều người thót tim

Chị kể lại: 'Hôm đó, khoảng 16h30, khi nhìn ra bên ngoài và vô tình phát hiện sự việc thì thời điểm đó, em bé đã chới với ngoài ban công rồi. Từ tầng 11 của tôi đi xuống dưới rất xa nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó la hét thật lớn để gây sự chú ý để có ai ở gần hoặc đứng phía dưới có thể thấy và cứu em bé'.

Chị Huế cho biết, vì tính chất công việc nên chị có thói quen cầm điện thoại, vì vậy chị đã vô tình quay được cảnh em bé gặp nguy hiểm. Việc chị Huế hô hoán đã gây sự chú ý, kéo theo nhiều người khác cùng tòa giúp sức. Anh Mạnh - người trèo rào, leo lên mái tôn chụp được em bé chia sẻ rằng chính những tiếng la hét, kêu cứu của mọi người đã khiến anh chú ý và lập tức lao ra ứng cứu.

Chị Huế không dám nhớ lại giây phút đó, bản thân chị cũng rất sợ hãi... Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi em bé rơi xuống, chị Huế đã vội vàng chạy xuống đất nhưng khi đến nơi, chị mới hay tin là em bé đã được đi bệnh viện điều trị. Biết được có thanh niên lao ra kịp thời cứu được em bé, chị rất mừng. 'Tôi rất biết ơn chàng thanh niên đó, cậu ấy rất nhanh trí, có tâm và quả cảm. Nếu không có cậu ấy, em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng'.

Là người quay nhưng chị Huế không dám xem lại video lần thứ 2. 'Cứ nhớ lại giây phút ấy tôi lại rùng mình và chảy nước mắt, rất nghẹn lời. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể quay được đoạn clip đó'.

Đọc được tin tức sức khỏe của cháu bé tạm ổn định, thanh niên dũng cảm bị bong gân, chị Huế nghẹn ngào. 'Tôi rất mừng là em bé không bị nguy hiểm đến tính mạng, và rất vui vì anh thanh đã xuất hiện kịp thời, đỡ được em bé. Cảm ơn anh thanh niên rất nhiều'.

Sống ở chung cư và gia đình có con nhỏ, chị Huế cho biết bản thân chị cũng rút ra được bài học xương máu cho bản thân mình trong việc bảo vệ các con: 'Ngay từ ngày về chung cư, tôi đã phải làm hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, kể cả trẻ em khác đến chơi. Tôi nghĩ các phụ huynh có con nhỏ ở chung cư phải luôn luôn cảnh giác và lắp lưới an toàn dù nhà mình ko có trẻ nhỏ'.

Chị Huế là người đã quay video và liên tục hô hoán gây sự chú ý với hy vọng có người cứu được cháu bé. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng 1/3, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé gái đã tạm ổn định. Qua thăm khám và điều trị ban đầu, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở. Bác sĩ cho biết thêm, tình trạng huyết động ổn định, kết quả chụp X-quang cho thấy có trật khớp háng bên phải, các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Kết quả siêu âm, chụp X-Quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Các bác sĩ cũng đã tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại; Chỉnh hình và hiện đã cho chỉ định thuốc giảm đau. Trong buổi sáng ngày hôm nay, sau khi có kết quả chụp Ms CT sẽ hội chẩn liên chuyên khoa.

Sức khỏe của bé gá đã tạm ổn định

