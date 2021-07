Lộ diện liên danh trúng gói thầu 1.163 tỷ đồng thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu

Ảnh: TL minh họa

Ngày 20/7/2021, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải và liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp -Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã ký hợp đồng gói thầu XL02 với giá trúng thầu 1.163 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km389+900 – Km405+00 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km đi qua 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng, ông Trần Hữu Hải - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 yêu cầu liên danh nhà thầu cần sớm tập kết đầy đủ máy móc, nhân lực để sớm triển khai dự án trong thời gian nhanh nhất với chất lượng và tiến độ tốt nhất, phấn đấu triển khai gói thầu XL02 cùng gói thầu XL03 vừa ký kết ngày 14/7/2021 sẽ là những gói thầu kiểu mẫu của toàn bộ dự án Nghi Sơn - Diễn Châu nói riêng và dự án cao tốc Bắc - Nam nói chung.

Được biết, liên danh nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu trên đều là những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông. Trong đó: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã để lại dấu ấn ở một loạt các dự án đường cao tốc lớn như: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Cam Lộ - La Sơn. Các dự án cao tốc do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công đều được đánh giá cao về tiến độ, chất lượng...

Hiện tại, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là một trong những nhà đầu tư của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đồng thời cũng là nhà thầu thi công gói thầu số XL13 thi công xây dựng đoạn Km307+600 - Km318+000 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ (QL) 45, gói thầu XL01: Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km337+000 – Km349+000 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020...

Còn Công ty TNHH Hòa Hiệp thành lập từ năm 1994, là đơn vị có bề dày hoạt động, có uy tín trong thi công công trình giao thông, thủy lợi, trúng thầu nhiều dự án lớn của tỉnh Nghệ An và trên cả nước như: Công trình mô phỏng núi Chung ở Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh); Thủy điện Bản Mồng; Đập tràn Đô Lương; Rải thảm đường ven sông Lam; QL7 nối QL48; thi công nâng cấp cải tạo kênh Bắc (TP. Vinh) thuộc hợp phần 2 - Cải thiện môi trường (nâng cấp và cải tạo kênh Bắc); Đường thành phố Hà Tĩnh; Tiểu Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh); Quốc lộ 18 Quảng Ninh; QL 1 đoạn qua Bắc Giang - Lạng Sơn; QL1 đoạn Nghi Kim - Quán Hành (Nghệ An), Dự án WB IV, Long Khánh - Dầu Giây - Đồng Nai, Ninh Thuận - Bình Thuận; Quảng Nam, đường ven đê sông Lam…

Còn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cũng ghi dấu ấn ở nhiều dự án giao thông quan trọng như: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, cầu Cửa Đại, đường vành đai 2 (Hà Nội) đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở...

Tác giả: Trí Dũng

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn