Lexus NX 300 2020 giá hơn 2,5 tỷ đồng có gì hay để 'đấu' Mercedes-Benz GLC?

Ngày 11/2, Lexus Việt Nam chính thức phân phối mẫu xe NX 300 2020 tại thị trường trong nước với mức giá niêm yết 2,56 tỷ đồng, đắt hơn 50 triệu so với đời 2019. Đây là mẫu crossover hạng sang cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Audi Q5.

Về ngoại thất, đáng chú ý nhất trên bản NX 300 mới là hệ thống đèn pha trang bị công nghệ chiếu sáng mới, với kiểu thiết kế tương đồng với mẫu coupe LC 500.

Nội thất của Lexus NX được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp Lexus Premium, sạc không dây chuẩn Qi có kích thước lớn tương thích với nhiều thiết bị, màn hình giải trí kích thước lớn 10,3 inch kết hợp với Giao diện điều khiển cảm ứng biến mỗi hành của trình khách hàng là một trải nghiệm thư giãn, đầy cảm xúc.

NX 300 sở hữu động cơ Turbo tăng áp cuộn đôi 2.0L với công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sản sinh công suất cực đại 235 mã lực tại 4.800-5.600 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/ phút.

Ngoài ra, NX phiên bản 2020 mới được trang bị hệ thống an toàn Lexus LSS +2 với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như: Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS).

Bên cạnh đó, NX mới tiếp tục vẫn kế thừa các tính năng an toàn hiện đại của các phiên bản trước như: Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA và hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS.

Tác giả: T.N (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn