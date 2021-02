Lexus LS 2021 ra mắt đại gia Việt tới 6 phiên bản, rẻ nhất hơn 7 tỷ đồng

Lexus LS 2021 có những thay đổi ở ngoại thất, giúp chiếc xe sang trọng và khỏe khoắn hơn

Sau IS hoàn toàn mới, Lexus Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới khách hàng mẫu sedan đầu bảng của hãng là LS, có giá bán từ 7,28 – 8,89 tỷ đồng với 6 phiên bản khác nhau. Trong đó, có 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng (LS 500) và 4 bản trang bị động cơ hybrid (LS 500h).

Với định hình là mẫu sedan hạng sang đầu bảng, Lexus LS ghi điểm bởi thiết kế sang trọng, tinh tế và khả năng vận hành êm ái, yên tĩnh. Trên phiên bản nâng cấp 2021, mẫu xe có những thay đổi về nội, ngoại thất và một số tính năng an toàn.

Ở ngoại thất, phiên bản 2021 có phần cản trước được tinh chỉnh với góc mũi xe được vuốt dọc tạo sự khỏe khoắn. Đặc biệt, bề mặt của phần trong lưới tản nhiệt được chuyển sang màu tối, kết hợp với lưới tản nhiệt phụ được chuyển sang dạng vuông giúp chiếc xe nhìn bề thế và sang trọng hơn.

Lexus LS có mâm xe mới tăng cường sự yên tĩnh cho không gian bên trong cabin

Bên cạnh đó, đèn trước chuyển sang dạng dọc, kết hợp 3 đèn projector nhỏ gọn và đèn chiếu sáng ban ngày dạng chữ L. Phía dưới là cụm Blade Scan AHS mang lại hình dáng mạnh mẽ, thể hiện sự hòa quyện giữa thiết kế tinh tế và công năng sử dụng.

Để tăng sự yên tĩnh cho “ông chủ” ngồi trong, mâm xe được thiết kế mới, chống ồn. Bề mặt của mâm xe cũng được xử lý đặc biệt đem đến diện mạo sang trọng, quý phái hơn.

Không gian nội thất Lexus LS 500 phiên bản nâng cấp 2021

Bên trong khoang nội thất, một số chi tiết được thay đổi hình dáng từ đồng hồ hiển thị đến ốp trang trí; vô lăng, bệ tì tay đều được trau chuốt tỉ mỉ với ngôn ngữ tạo hình hiện đại bởi các kĩ sư và nhà thiết kế với trình độ thủ công bậc thầy Takumi.

Đặc biệt, màn hình audio được đưa ra ngoài giúp việc thao tác trên màn hình cảm ứng trở nên đơn giản hơn.

Thêm vào đó, một nút bấm được bố trí thêm giúp truy cập nhanh vào phần hiển thị cho hệ thống sưởi ghế và vô lăng, cùng với sự đồng nhất màu sắc các nút bấm sang màu đen, hỗ trợ quan sát dễ dàng hơn.

Bổ sung về mặt an toàn, Lexus LS phiên bản nâng cấp 2021 được trang bị hệ thống Lexus LSS+2, với đèn pha được nâng lên cấp độ tự động thích ứng tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (Blade Scan AHS) giúp đem lại sự an toàn tuyệt đối. Tính năng phanh hỗ trợ đỗ xe (Parking Support Brake) cũng giúp chủ sở hữu thêm an tâm khi sử dụng xe.

