Lệ Quyên quấn khăn trong phòng tắm, tưởng gợi cảm nhưng lại phản tác dụng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh khoe mặt mộc cùng dòng trạng thái dài đầy triết lý về hào quang.

Theo đó, cô viết:

"Hào quang dù rực rỡ, lấp lánh đến đâu cũng không thể che phủ bạn suốt 24h một ngày. Phần lớn, bạn sẽ là một người phụ nữ bình thường, dung dị như bao nhiêu phụ nữ khác.

Vậy thì điểm hấp dẫn của bạn chính là bản gốc rất đỗi bình thường ấy chứ không phải những thứ loè loẹt hào nhoáng kia đâu. Và giữ được người bên cạnh mình, cũng là vì bạn đáng yêu như thế.

Hãy tự tin rằng, không nhan sắc nào đẹp mãi với thời gian. Ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ có yêu tinh trong truyền thuyết mới bất tử thôi".

Dòng trạng thái đầy triết lý của Lệ Quyên.

Điều đáng nói, trong bức ảnh được Lệ Quyên đính kèm, nữ ca sĩ khiến dân mạng tá hỏa khi để lộ thân hình gầy gò trơ xương trong chiếc khăn tắm. Đặc biệt là gương mặt của cô trông cũng không cân đối với chiếc cằm nhọn hoắt, cặp mắt và chiếc mũi lại to bất thường.

Không biết mục đích của Lệ Quyên là gì khi đăng tải hình ảnh này, có lẽ cô muốn khoe mặt mộc hoặc sự gợi cảm của bản thân khi quấn khăn tắm. Thế nhưng kết quả thì ngược lại. Không ít người cho rằng, trông Lệ Quyên hơi đáng sợ trong bức ảnh.

Lệ Quyên khoe ảnh quấn khăn tắm, tưởng gợi cảm nhưng ai dè lại bị phản tác dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai thì cũng có những bình luận khen ngợi và góp ý chân thành với Lệ Quyên. Theo đó, những người này khen ngợi cho việc dám khoe mặt mộc của Lệ Quyên cũng như nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40 của cô, đồng thời không quên khuyên Lệ Quyên nên tăng cân để cơ thể trông có da có thịt hơn.

Mặc dù thường xuyên bị mỉa mai chê bai nhưng Lệ Quyên vẫn tự tin khoe nhan sắc mộc mạc của bản thân.

Ở tuổi U40, nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi ghen tị khi sở hữu làn da căn mịn không có bất cứ dấu hiệu lão hóa nào.

Đáng chú ý, trong số những bình luận bỗng xuất hiện một tài khoản để lại câu hỏi về đôi mắt to của nữ ca sĩ. Cụ thể, người này viết: "Ủa sao nay mắt Lệ Quyên to đùng thế này. Nhìn to đùng thế này, lại thấy lạ! Cứ lim dim như lúc trên sân khấu lại điệu đà và quyến rũ".

Trước thắc mắc trên, "nữ hoàng phòng trà" liền lên tiếng giải đáp: "Bình thường mắt Quyên to, tại hát là híp lại thôi".

Lệ Quyên cho biết mắt cô vốn dĩ to sẵn.

Tác giả: Ngân Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn