Lễ bàn giao - đón nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước an táng

Sáng nay, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn, Ban công tác đặc biệt 2 Tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã làm lễ bàn giao - tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về nước an táng.