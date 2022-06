Lật xe tải ở Lâm Đồng khiến 5 người bị thương

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 19/6. Vị trí chiếc xe tải mang biển kiểm soát 49C-234.20 (chưa xác định được danh tính tài xế) bị lật chưa rõ nguyên nhân cách trụ sở UBND xã chỉ khoảng 1km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an, dân quân, y tế xã Phú Sơn cùng người dân khu vực đã nhanh chóng đưa được 4 người bị thương ra khỏi ca bin xe. Riêng vị trí tài xế, lực lượng cứu hộ phải sử dụng mát cắt, tốn nhiều thời gian mới đưa được tài xế ra khỏi cabin.

VTC News thông tin, cả 5 người bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lâm Hà cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Địa điểm xe tải gặp nạn là khúc cua gấp, thuộc đèo Phú Sơn. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, vào ngày 30/4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trong giữa 2 xe ô tô và 3 xe mô tô xảy ra trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 phụ nữ tử vong.

Cụ thể, xê ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61A- 578.86 do Đào Sơn Hải (SN 1981, ngụ phường An Lạc A, TP Thủ Đức) điều khiển di chuyển hướng từ TP.HCM đi TP Đà Lạt. Do không làm chủ được tốc độ, đường trơn trượt nên chiếc xe đã tông vào 3 xe mô tô đang đi cùng chiều phía trước.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT