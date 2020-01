Lật đò ở vịnh Hạ Long, nữ du khách tử vong ngày mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết (25/1/2020), 25 khách du lịch Hàn Quốc đi trên tàu du lịch Đông Đô 68 đến tham quan vịnh Hạ Long.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, các du khách xuống 3 đò chèo tay của Công ty du lịch Việt Á Victory để di chuyển vào Hang Luồn ở đảo Bồ Hòn.

Công an Quảng Ninh cho biết do thời tiết xấu, đò chở 9 người trong nhóm này bị lật. Bà Chae Jong Ye (69 tuổi) rơi xuống biển, tử vong do đuối nước.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Zing.vn