Lạnh sống lưng hình ảnh bố bị con trai bổ cả cào sắt vào lưng

Ông C. bị con trai bổ cào sắt vào vai chỉ vì... chưa nấu cơm.

Ngày 21/6, một cán bộ Công an xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông tin với Dân Việt trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị con trai bổ cào vào người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, chiều 20/6, giữa ông V.L.C (52 tuổi) và con trai là V.L.M (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, xô xát vì ông C. chưa nấu cơm. M. sau đó cầm cào rượt đuổi cha mình. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng vẫn bị M. đuổi theo và bổ mạnh một nhát vào vai, lưỡi bồ cào găm vào lưng người cha, nạn nhân bất tỉnh.

Ông C. sau đó được đưa đi cấp cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tiến hành phẫu thuật. Đến sáng 21/6, ông V.L.C. (52 tuổi) đã tỉnh lại và đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, một cán bộ Công an xã Bảo Lý cho biết, M. được bố mẹ nuông chiều. Trước đây, M. từng vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn và bị bắt giữ, trả về Việt Nam. M. hiện là thợ mộc ở một xưởng gỗ trên địa bàn xã.

M. đã được Công an huyện Phú Bình triệu tập để lấy lời khai. Sau khi ông C. hồi phục, công an huyện sẽ làm việc, lấy lời khai của ông C. trước khi đưa ra hướng giải quyết tiếp theo cho vụ việc.

