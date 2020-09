Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trân trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã trở thành nước tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới. 75 năm qua là cả quá trình phấn đấu, hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải, xương máu của cả dân tộc vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ, xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh hơn gấp nhiều lần và trở thành quốc gia có uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng nén hương thơm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng nén hương thơm lên anh linh của Bác.

Nhớ Bác, biết ơn, kính trọng và tự hào vì Bác, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

