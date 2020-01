Lắng đọng cảm xúc trong đêm Gala tổng kết 2019 của Strongplus Elevator Việt Hàn

Buổi lễ tổng kết được tổ chức tại Lô số 06, đường Nguyễn Văn Tố, Tp Vinh (Nghệ An) với sự tham dự của Ban Giám đốc cùng sự góp mặt của toàn thể Cán bộ công nhân viên Strongplus Elevator Việt Hàn cùng các khách mời, đối tác gần xa về tham dự.

Trong suốt chặng đường một năm qua, Strongplus Elevator Việt Hàn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để đến giây phút này, mỗi thành viên trong Công ty cùng nhau nhìn lại những khó khăn đã vượt qua, những thử thách đã chinh phục. Buổi tiệc không chỉ là dịp để tổng kết lại các hoạt động trong năm 2019 mà còn là cơ hội để Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc, thắt chặt tình cảm gắn kết của đại gia đình Strongplus Elevator Việt Hàn.

Tập thể cán bộ công nhân viên Strongplus Elevator Việt Hàn chụp ảnh lưu niệm

Với phương châm "Chất lượng – khẳng định giá trị thương hiệu" nhiều năm qua, Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn đã thi công, lắp đặt thành công nhiều công trình sử dụng thang máy, thang cuốn nổi tiếng trong và ngoài nước.

Strongplus Elevator Việt Hàn đã tạo được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp thang máy bởi những chính sách về giá cả tốt nhất cộng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi chu toàn. Điều đó đã tạo nên một năm bán hàng đạt con số khủng, phá vỡ kỷ lục bán hàng của năm 2018 (tăng 47%) và là năm tăng thứ 6 liên tiếp trong thời gian gần đây của công ty Strongplus Elevator Việt Hàn.

Trong những năm qua, hàng loạt các dự án công trình trọng điểm trong và ngoài nước đã chọn Strongplus Elevator Việt Hàn làm đơn vị lắp đặt thang máy: Công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào Việt – Tỉnh Xiêng Khoảng - Lào, Khách sạn SEOUL -TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tòa nhà Lexus Plaza - Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh; Tòa Grand Plaza - 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội; Tòa Chung cư C5- HUD4 tại Thanh Hóa; Tả Phìn Resot – Sapa – Lào Cai; Khách sạn Bussan - Hà Nội; Toà nhà MêKông Plaza Lê Trọng Tấn, Hà Nội; Công trình Chung cư cao cấp Tecco Sky Village Tower– Thanh Trì - Hà Nội; Chung cư Cienco 4 Tower – TP Vinh; Khách sạn Blue Wave - Cửa Lò - Nghệ An ; Toà nhà Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh Viện Nội Tiết Nghệ An; Trường Đại Học Vinh; Học Viện Không Gian Xanh - TP Vinh - Nghệ An, …

Khách sạn Blue Wave ở Cửa Lò, Nghệ An là một trong những đối tác của thang máy Netis.

Không chỉ chung cư, khách sạn mà các bệnh viện cũng tin tưởng thương hiệu thang máy Netis (trong ảnh là bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An)

Trường Đại học Vinh cũng lắp đặt thang máy Netis.



Đặc biệt vừa qua, Strongplus Elevator Việt Hàn rất vinh dự khi được lựa chọn làm đơn vị cung cấp, lắp đặt thang máy cho công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt (Xiêng Khoảng – Lào). Với mong muốn chăm sóc, phục vụ sức khỏe người dân đất nước Triệu Voi, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt là món quà đặc biệt từ Chính phủ Việt Nam và là cầu nối giúp gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt

Trong năm tới, Strongplus Elevator Việt Hàn sẽ tiến hành thi công các dự án trọng điểm như: Dự án Nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông – TP Hồ Chí Minh, Dự án chung cư thương mại biệt thự liền kề (phường Trường Thi, Tp. Vinh); Dự án nhà D1 Trường Đại Vinh; Dự án khách sạn tại phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò); Dự án Khách sạn tại TX Hoàng Mai);….



Chung cư thương mại biệt thự liền kề - phường Trường Thi, Tp Vinh

Dự án khách sạn tại phường Nghi Hoa, Thị xã Cửa Lò

Dự án khách sạn tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2019, đó là nhờ vào sự cống hiến hết mình của của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể đoàn kết vì một mục tiêu chung là xây dựng Strongplus Elevator Việt Hàn trở thành một công ty cung cấp các sản phẩm thang máy, thang cuốn uy tín và đáng tin cậy trong ngành xây dựng.

Tổng Giám Đốc công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn, ông Lê Lương Nguyên chia sẻ với báo chí: "2019 là năm thành công nhất trong những năm qua của Strongplus Elevator Việt Hàn. Công ty đã có được một năm với doanh số bùng nổ và mang công ty lên một tầm cao mới. Chỉ trong hai năm, chúng tôi đã tăng gấp đôi số lượng bán hàng của mình, đó là một thành công không tưởng. Điều này rõ ràng chứng minh sức mạnh của thương hiệu của chúng tôi, cũng như chất lượng và tính bền vững của chiến lược sản phẩm và thương mại".

Ban giám đốc trao các giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc của công ty



Trước thềm năm mới, nhìn lại chặng đường dài đã vượt qua, Strongplus Elevator Việt Hàn tự hào về những gì đã đạt được và quyết tâm phấn đấu cho chặng đường mới ở phía trước. Tin tưởng sự ấm áp của đêm tiệc sẽ còn lan tỏa và tạo động lực cho toàn thể cán bộ nhân viên trong suốt cuộc hành trình phát triển của Công ty trong năm 2020.

Hãy cùng nhìn lại một số khoảnh khắc đáng nhớ khác trong buổi tất niên vừa qua:

Ông Lê Lương Nguyên - Tổng Giám Đốc công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn

Tập thể nữ nhân viên công ty

Ban giám đốc Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn

Cán bộ công nhân viên công ty Strongplus Elevator Việt Hàn

Kết thúc buổi lễ, toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và các đối tác khách mời cùng giao lưu bên lửa trại

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn