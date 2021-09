Làng cổ gần 700 năm đẹp như tranh

Your browser does not support the video tag.

Làng cổ gần 700 năm vẫn đẹp như tranh

Naganeupseong là thị trấn có tường bao quanh duy nhất của triều đại Joseon ở Jeollanamdo, Hàn Quốc. Đó là một ngôi làng kiêm pháo đài thời Joseon. Ngày nay, vẫn còn 85 hộ gia đình và 229 nhân khẩu sinh sống.

Làng Naganeupseong được xây dựng vào năm 1397. Ngôi làng nhỏ nằm gần vịnh Suncheon được coi là ví dụ được bảo tồn tốt nhất về một thị trấn pháo đài của Hàn Quốc.

Theo ghi chép được lưu giữ trong triều đại Joseon, có hơn 330 thành phố pháo đài xung quanh bán đảo Triều Tiên. Ngôi làng với những mái nhà hình cây nấm đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2011. Khu vực này được chọn làm một ngôi làng pháo đài trong những năm đầu thế kỷ 10 bởi vương triều Goryeo nhưng chỉ bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào cuối những năm 1300 dưới triều đại Joseon.

Làng cổ Naganeupseong.

231 ngôi nhà ở Naganeupseong hiện vẫn còn nguyên trạng với mái tranh, đá không vữa, không có hệ thống đường ống nước và không gian sống được coi là hơi chật chội theo tiêu chuẩn phương Tây ngày nay.

Các địa điểm đẹp mắt trong làng bao gồm một ao sen lớn, những bức tường pháo đài và một số ngôi nhà nguyên bản được bảo tồn rất tốt cho phép du khách vào bên trong tham quan.

Khi tới thăm ngôi làng, du khách sẽ có những trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, dệt, nhuộm và âm nhạc. Tại đây thường xuyên có các buổi biểu diễn ca múa nhạc truyền thống. Thậm chí khách tham quan còn có thể tham gia buổi học về nghi thức trà đạo truyền thống của Hàn Quốc hoặc cưỡi ngựa.

Hàng trăm người dân vẫn sinh sống trong ngôi làng này.

Ngôi làng được xây dựng trên một cánh đồng bằng phẳng được bao quanh bởi những ngọn núi. Nơi này từng đóng vai trò là trung tâm hành chính của Nagan-eup trong các triều đại Joseon và Goryeo (918-1392). Ngày nay, nhiều hộ gia đình sống trong làng vẫn giữ nếp sống truyền thống.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí