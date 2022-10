Lần đầu tiên “tấn công” mạnh vào lĩnh vực quản lý thuế trong Thương mại điện tử

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thương mại điện tử (TMĐT) “bùng nổ” và ngày càng được mở rộng, trở nên phổ biến. Bên cạnh những lợi ích, những mặt tích cực mà TMĐT mang lại, TMĐT cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn các vấn đề phức tạp. Một trong số đó là vấn đề quản lý, chống thất thu thuế là một bài toán “khó” cho các lực lượng chức năng. Lĩnh vực này có thể ví như là những “mỏ vàng” đang bị “bỏ quên” trong giai đoạn hiện nay.

Ông L.A.T. làm việc với lực lượng chức năng, kiểm điếm hàng hóa vi phạm. Ảnh DMS.

Trước thực trạng đó, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp liên ngành tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy thu thuế trong hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử trên địa bàn.

Qua theo dõi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 05/10/2022, lực lượng chức năng liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh linh kiện điện thoại di động (đóng trên đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) do ông L.A.T., SN 1992 làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. đang vận hành các tài khoản fanpage Facebook, Tiktok của mình để thực hiện các hoạt động quảng cáo, chào bán các sản phẩm linh kiện điện thoại trên môi trường Internet.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện ông T. đang kinh doanh 40 cái tai nghe không dây là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Apple đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đội QLTT Số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh, làm việc với chủ thể quyền để xử lý đúng theo quy trình, quy định của pháp luật.

Ngoài các nội dung trên, làm việc với Đoàn kiểm tra bản thân ông T. cũng thừa nhận mình là một “KOL” (Key opinion leader - người có sức ảnh hưởng, lượt tương tác lớn với gần 1 triệu lượt follow, 15 triệu lượt like ở mạng xã hội Tiktok).

Trong thời gian qua. ông T. đã sử dụng “độ phủ”, lượt tương tác trên “kênh” của mình để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet.

Do hiểu biết pháp luật về TMĐT còn hạn chế nên ông không biết quyền và nghĩa vụ phải nộp thuế “online” đối với cơ quan Thuế cũng như còn để xảy ra việc buôn bán các loại hàng hóa vi phạm. Ông T. thừa nhận các sai phạm của mình, cam kết sẽ khắc phục.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc, ghi nhận các nội dung và chuyển toàn bộ thông tin, dấu hiệu ban đầu cho cơ quan Thuế để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy thu thuế theo đúng quy định.

Nhân viên của cơ sở kinh doanh do ông L.A. T. làm chủ đang tiến hành các hoạt động chốt đơn trên trên môi trường Internet. (Ảnh: DMS)

Ông Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An cho biết “Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong Thương mại điện tử hiện nay đặt ra rất nhiều khó khăn thách thức cho các lực lượng chức năng. Các cá nhân vi phạm thường là những người có trình độ, lợi dụng triệt để sự phát triển của Công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm của mình như mở nhiều tài khoản, đăng ký các thông tin “ảo”, khởi tạo nhanh và xóa dấu vết cũng nhanh, cài đặt chế độ ẩn bình luận, giấu số điện thoại liên hệ … Đối với vụ việc nói trên, từ những thông tin đơn giản ban đầu trên mạng Internet chúng tôi đã phải mất hàng tháng trời để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng để triển khai kiểm tra, xử lý một cách có hiệu quả, nhất là các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý Thuế”.

“Thương mại điện tử là lĩnh vực kinh doanh mới đem lại nhiều lợi ích tuy nhiên các tổ chức, cá nhân khi tham gia cần tìm hiểu kỹ để chấp hành đúng các quy định của pháp luật”, ông Hường khuyến cáo.

Trong thời gian tới, Cục QLTT Nghệ An tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để đẩy mạnh việc thu thập, thẩm tra xác minh thông tin, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động TMĐT nhất là các vi phạm mang tính chất tổng thể, “chuyên sâu”. Qua đó, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp người tiêu dùng. Đồng thời, thúc đẩy TMĐT phát triển theo chiều hướng tích cực trên địa bàn.

Tác giả: Lê Quyết – Bình An

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn