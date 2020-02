Làm việc thêm với 5 người vụ kẻ mạo danh Tuấn 'khỉ' gọi điện cho hiệp sĩ

Ngày 12/2, nguồn thông tin của Nhịp sống Việt cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với 5 người đi cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong đoạn clip livestream trên mạng về việc đi tìm Tuấn "khỉ" (tức đối tượng Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày 29 và 30/1.

Nguồn thông tin cũng cho hay, nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ những thông tin vì sao tham gia cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, vì sao livestream trên mạng…

Trước đó, chiều 4/2, ông Nguyễn Thanh Hải (thường được gọi là "hiệp sĩ đường phố") đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương để bổ sung quy trình tố giác tội phạm sau vụ có kẻ mạo danh Lê Quốc Tuấn, nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi gọi điện cho ông Hải ngỏ ý được dẫn về nhà gặp vợ con lần cuối trước khi ra cơ quan công an đầu thú.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục khẳng định ông "không hề dám dựng chuyện này". Ông Hải bày tỏ "rất mong công an điều tra làm rõ ai đứng đằng sau vụ mạo danh".

Hình ảnh từ clip livestream của ông Hải. Ảnh chụp màn hình

Ông Hải cũng cho rằng ông "không thể hiểu được" tại sao giấy mời ông lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc, bổ sung quy trình lại "xuất hiện trên Facebook nhanh thế". Ông Hải cho rằng việc này nhằm mục đích bôi nhọ uy tín cá nhân ông.

Trong ngày 11/2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Bình Dương vẫn chưa nhận được hồ sơ chuyển lên từ Công an tỉnh Cà Mau liên quan đến người nhận mình mạo danh Tuấn "khỉ" điện thoại cho ông Hải.

Trước đó, ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ thông tin về việc mạo danh đối tượng Tuấn "khỉ" gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dắt ra công an đầu thú.

Bước đầu, K. khai nhận sau khi đọc báo về vụ án nghi phạm Tuấn "khỉ" bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM, K. biết được số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nên đã gọi điện mạo danh là Tuấn "khỉ". Trong quá trình nói chuyện, K. nhờ hiệp sĩ này đưa đi đầu thú.

Sau khi K. điện thoại xong thì vợ của K. la nên anh này đã gỡ bỏ sim điện thoại vứt. Về nguyên nhân điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận là Tuấn "khỉ", K. khai là để chọc người này. Tại buổi làm việc, K. có trình 1 tờ giấy chứng nhận tâm thần. Hiện công an đang điều tra làm rõ động cơ của K. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Doisongplus