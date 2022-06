Làm rõ vụ phá trường cấp 2, xây trường mầm non ở Quảng Ngãi

Năm 2000, UBND xã Bình Minh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng 6 phòng học với quy mô 2 tầng (nay là điểm trường Mỹ Long An), với kinh phí đầu tư khoảng 449 triệu đồng. Công trình được đưa vào sử dụng tháng 1/2001, phục vụ việc dạy, học cho học sinh thôn Lộc Thanh, thôn Mỹ Long. Đến năm 2017, sau khi thành lập một số thôn mới thì điểm trường này phục vụ học sinh của 3 thôn: Lộc Thanh, thôn Mỹ Long Tây, thôn Mỹ Long An (gồm 3 khối: 6,7,8), riêng khối lớp 9 học ở điểm chính Tân Phước.

Điểm trường Mỹ Long An được đưa vào sử dụng nhằm khắc phục tình trạng bất cập ở giai đoạn trước năm 2000, việc dạy học bậc THCS xã Bình Minh chỉ có 1 điểm trường tại thôn Tân Phước (điểm trường chính hiện nay). Lúc đó đường đi rất khó khăn, nắng bụi, mưa bùn nên có một số học sinh xã Bình Minh sang học tại xã Bình Mỹ. Đặc biệt, năm 1999, lũ lớn làm lật đò đã khiến một số học sinh đi học tại Bình Mỹ tử vong.

Qua sử dụng, hàng năm nhà trường tiếp tục tu sửa, giá trị sử dụng còn lại là hơn 180 triệu đồng. Năm 2020, cơn bão số 9 đã làm tốc mái hoàn toàn dãy phòng học, một số cơ quan, tổ chức tài trợ tổng cộng 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả và để xây dựng lại văn phòng, gồm: Phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên và phòng học tin học của học sinh.

Ngày 3/6/2022, lãnh đạo xã và lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn thông báo trong buổi tổng kết, họp phụ huynh cuối năm với nội dung chính: Năm học tới, toàn bộ học sinh ở điểm Mỹ Long An sẽ phải chuyển đến trường Tân Phước (cách điểm Mỹ Long An 3,5 km).

Phương án này vấp phải dự phản đối từ phía nhiều phụ huynh và cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với luồng thông tin sau khi sáp nhập vào điểm chính, sẽ phá bỏ điểm Mỹ Long An để xây dựng trường mầm non. Điều này, vừa gây lãng phí, vừa làm con em học đi học khó khăn hơn.

"Nếu đưa về điểm chính thì các cháu sẽ đi học quá xa, nhất là các thôn Lộc Thanh, thôn Mỹ Long Tây, khu vực này giáp tận xã Trà Bình, huyện Trà Bồng. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ thì việc đi học sẽ gặp nhiều khó khăn vì xảy ra chia cắt"- Một người dân bày tỏ.

Theo chính quyền địa phương, phương án đưa học sinh trường THCS điểm Mỹ Long An về học tại điểm chính Tân Phước, xã Bình Minh được triển khai thực hiện để đáp ứng theo yêu cầu đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường THCS xã Bình Minh đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II (2020-2025).

Việc tập trung về một điểm trường thuận lợi cho việc quản lý của nhà trường, hoạt động dạy và học, sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, tạo môi trường dạy học tốt nhất cho các em. Đồng thời, phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, hướng đến công nhận trường đạt chuẩn quốc giai đoạn II.

Ông Nguyễn Văn Dân- Chủ tịch UBND xã Bình Minh.

Đối với thông tin phá điểm trường này để xây trường mầm non, ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho rằng là chưa chính xác.

“Điểm trường mầm non hiện tại nằm ở vùng trũng, ngập nước nên không thể đầu tư xây dựng mới tại địa điểm này. Trong trường hợp thống nhất sáp nhập điểm Mỹ Long An về điểm Tân Phước thì mới tính toán có phá bỏ để xây mầm non ở đây hay không. Trường học là tài sản do ngành giáo dục quản lý, không phải muốn phá là phá. Trước mắt chúng tôi chỉ thực hiện theo quy trình là lấy ý kiến giáo viên và phụ huynh về việc sáp nhập điểm Mỹ Long An về điểm chính Tân Phước”, ông Dân cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Hùng Cường- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn cho biết, việc dồn học sinh ở các điểm phụ về điểm chính là chủ trương chung, nhằm phục vụ tốt hơn công tác dạy và học, đảm bảo chất lượng vì các điểm chính được đầu tư và quản lý tốt hơn điểm phụ.

“Đối với điểm trường Mỹ Long An, trước mắt chỉ dừng ở việc lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh, giáo viên, người dân. Nếu họ đồng thuận thì mới sáp nhập vào điểm chính. Sau đó tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, bao gồm việc xây mầm non trên diện tích này. Còn trong trường hợp bước lấy ý kiến sáp nhập không nhận được đồng tình thì các bước sau buộc phải ngưng lại”, ông Cường nói.

Ngoài ra, đối với việc phá điểm trường Mỹ Long An để xây trường mầm non, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn thông tin, sau khi người dân đồng thuận sáp nhập, thực hiện thành công thì mới tiến hành khảo sát cơ sở vật chất hiện có (tại điểm Mỹ Long An). Lúc này, cơ quan chuyên môn thẩm định, cái nào còn tốt, cái nào hết niên hạn, xuống cấp... rồi xin ý kiến của huyện để thực hiện.

