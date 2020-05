Làm rõ phản ánh công an rút súng dọa dân

Ngày 14/5, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xác minh làm rõ phản ánh của công dân trên mạng xã hội về việc cán bộ của đơn vị xông vào nhà đánh và rút súng đe dọa dân.

Phản ánh này được tài khoản Facebook Vũ Thị Hồng đăng hôm 12/5. Theo đó, anh Vũ Đức Thuận (cán bộ Công an huyện Hải Hà) bị cáo buộc xông vào nhà ép Vũ Văn Vương (16 tuổi) lên trụ sở công an làm việc mà không có lý do, không có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Cũng theo bài viết này, anh Thuận sau đó rút súng đe dọa, tát chị Hồng và xé váy mẹ chị này.

Kết quả xác minh của công an sở tại thể hiện tối 11/5, Công an huyện Hải Hà nhận được tin trình báo của người dân về việc 10 thanh niên trong đó có Vương đi xe máy sử lạng lách, mang theo hung khí. Trước khi tham gia vụ việc này, Vương đã hẹn một người đến ngã 6 trong thị trấn Quảng Hà giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã ngăn chặn 2 nhóm thanh niên liên quan và phân công 3 chiến sĩ trong đó có anh Thuận đến nhà yêu cầu Vương lên trụ sở để làm việc.

Tại nhà riêng, Vương không chấp hành yêu cầu của công an, chửi bới tổ và cầm dao lao vào định chém tổ công tác. Anh Thuận đã rút chiếc bật lửa hình khẩu súng (thu giữ được trong quá trình truy đuổi nhóm thanh niên) từ túi quần ra dọa để Vương không tấn công.

Công an xác định anh Thuận (khoanh tròn) rút bật lửa hình khẩu súng chĩa về phía Vương. Ảnh cắt từ video.

Sau khi bị tổ công tác và gia đình tước con dao trên tay, Vương chạy ra ngoài tiếp tục chửi bới, cầm điếu cày lao vào tấn công anh Thuận.

Công an cho biết dữ liệu trích xuất từ camera không có hình ảnh thể hiện anh Thuận xé váy mẹ của Vương, tát chị Hồng như bài viết trên mạng xã hội, chỉ có hình ảnh Vương xúc phạm tổ công tác rồi cầm dao, điếu cày tấn công anh Thuận.

Trao đổi với Zing, trung tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng công an huyện Hải Hà, cho biết đang củng cố hồ sơ, lời khai của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi đang căn cứ theo luật an ninh mạng để tiến hành kiểm tra xác minh và triệu tập xử phạt nếu việc đăng tải thông tin của chị Hồng trên mạng xã hội được xác định là hành vi vu khống cán bộ công an”, ông Hà nói.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: zing.vn