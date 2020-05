Làm nhân viên chờ chức PGĐ Sở: Tính lương thế nào?

Sáng ngày 30/4/2020, trao đổi với Đất Việt, ông Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn về nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/5/2020; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/7/2020.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Theo ông Lý, trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 1/7, ông Hoàng sẽ làm công chức không giữ chức vụ tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, chờ đến thời điểm ngày 1/7 thì làm Phó Giám đốc Sở.

Ông Lý cho biết, điều này là hoàn toàn hợp lý và phù hợp quy định, khi mà đến ngày 1/7 thì một vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An mới nghỉ hưu. Nếu bổ nhiệm ông Hoàng luôn vào vị trí này thời điểm đầu tháng 5/2020 thì Sở có tới 4 vị phó, không đúng quy định.

"Trong quãng thời gian làm công chức không giữ chức vụ tại Sở, ông Hoàng sẽ được nhận lương, hưởng các chế độ theo quy định đối với một nhân viên công chức bình thường khác. Chỉ đến khi làm Phó Giám đốc Sở thì mới có những chính sách khách đối với lãnh đạo đơn vị" - ông Lý nói.

