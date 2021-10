Làm đám cưới nhưng quên lựa ngày lành tháng tốt, cô dâu chú rể "bẽ mặt" bắt khách mời làm chuyện này trong ngày trọng đại

Từ lâu, chuyện cưới hỏi vốn được xem là rất quan trọng ở Việt Nam. Thậm chí, nhiều cặp đôi, gia đình còn phải lựa hẳn ngày lành tháng tốt để tổ chức. Thế nhưng chẳng biết do xui rủi hay sao mà cặp vợ chồng dưới đây lại tổ chức đám cưới trúng ngay… cơn bão lớn.

Khi anh qua thung lũng, và gió to ghì bàn chân...

Đoạn video đến nay đã thu về hơn 2,6 triệu lượt xem trên TikTok. Trong clip, có thể thấy cảnh cả nhóm người phải rời khỏi bàn ăn để đứng giữ những chiếc lều đám cưới giữa cơn mưa bão.

Chưa biết đây là cảnh quay được ghi lại ở Việt Nam hay nước nào khác, thế nhưng đoạn nhạc "Khi anh qua thung lũng…" đang viral có vẻ rất hợp với tình cảnh này. Sống hàng chục năm trên đời, lần đầu tiên mới thấy một chiếc đám cưới "sóng gió" theo đúng nghĩa đen.

Bình luận về khoảnh khắc này, dân mạng không nhịn được cười:

- "Đáng lẽ không buồn cười đâu, nhưng chủ clip ghép quả nhạc kia không thể nào hợp hơn!"

- "Nghe bảo hôm đó ngày lành tháng tốt nên mới tổ chức đám cưới, ai ngờ đâu…"

- "Tưởng được mời đi ăn cỗ, hoá ra là chơi game sinh tồn!"

- "Giờ mà thả tay ra một phát là toang đấy các bác!"

- "Rồi cô dâu chú rể đâu rồi, không mau ra đây chịu trách nhiệm đi!"

Thôi thì trước mắt bảo đảm an toàn tính mạng trước đã!

Tác giả: MH

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị