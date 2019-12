Lạ lùng trường hợp được hung thủ "tha" trong vụ thảm án 5 người tử vong ở Thái Nguyên

Trong vụ thảm án khiến 5 người tử vong ở Thái Nguyên và một người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu, hung thủ của vụ án Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) đã ra tay với toàn bộ những người hắn gặp bao gồm cả vợ, người anh rể hay người cháu ruột.

Tuy nhiên sau khi tiên tiếp sát hại 5 người, Chín tiếp tục gặp anh Hoàng Văn Linh (SN 1985, trú cùng xóm) thì bất ngờ hắn... ngừng tay.

Nhớ lại sự việc, chị Hương (vợ anh Linh) vẫn chưa hết sợ hãi, chị kể lại, sáng ngày (26/12) lúc Chín đi trên đường thì đã gặp chồng của chị. Lúc đó Chín không không có phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ bước qua.

Hoàng Văn Chín đã ra tay với tất cả người hắn gặp, nhưng bất ngờ dừng tay khi gặp anh Linh.

Anh Linh vẫn rùng mình, tiếp lời: "Khi tôi vừa ra đến cổng thì tôi gặp ông Chín, tôi thấy một tay ông ta vẫn cầm dao, do trời tối nên tôi không thấy vết máu trên đó. Trời khá lạnh nhưng ông ta vẫn mặc quần đùi, áo phông và đi ngược lại hướng của tôi. Tôi chào và hỏi chú đi đâu sớm thế, nhưng ông Chín không trả lời. Lúc đó tôi cũng vẫn chưa biết vụ việc kia đã xảy ra".

Anh nói tiếp: "Sau đó tôi đi vào nhà, được một lát thì người cháu của tôi nó gọi điện bảo đừng ra ngoài ông Chín vừa giết mấy người, thì tôi mới giật mình, sau đó tôi bảo với vợ là vừa gặp ông Chín ở ngoài xong. Tôi cũng không hiểu sao Chín lại không ra tay với tôi, chứ không may ông ý cũng chém thì chết".

Cũng theo anh Linh, trước kia Chín có tạng người rất to béo, tính tình hiền lành, tuy nhiên thời gian gần đây ông ta trở nên gầy gò và gặp người khác cũng không niềm nở như trước.

Trước đó, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2 cũng là người may mắn thoát khỏi lưỡi dao của hung thủ. Ông kể lại: "Sáng sớm tôi thấy có người kêu cứu bên phía nhà Chín nên tôi chạy ra đường thì thấy bà Ngọ (mẹ của Chín) bị chảy máu ở tay, lúc đó tôi với thím Trần Thị H., có mặt để băng lại vết thương cho bà cụ.

Ông Lã Văn Tích bàng hoàng kể lại sự việc.

Vừa lúc đó tôi thấy Chín cầm dao xông tới, tôi hô lên để thím ấy chạy nhưng nó đuổi theo thím H., về đến sân chỗ nhà tôi thì Chín đuổi kịp và chém khiến thím H., tử vong. Tiếp đó hắn chạy lên cổng nhà thím H, thì anh Hoàng Văn L. (SN 1975, chồng chị Trần Thị H.) vừa chạy ra thì cũng bị hắn chém tử vong, mọi chuyện diễn ra quá nhanh".

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 5h ngày 26/12, đối tượng Hoàng Văn Chín bất ngờ ra tay sát hại vợ là chị Ma Thị H. (SN 1976). Ngay sau đó, hắn cầm dao chém tiếp mẹ đẻ của mình là bà Ngọ.

Khi thấy tiếng bà Ngọ kêu cứu, chị Trần Thị H. (SN 1984) chạy sang thì bị Chín chém tử vong, sau đó hắn tiếp tục ra tay với anh anh Hoàng Văn L. (SN 1975, chồng của chị H.) và Lường Văn B. (SN 1974, anh rể của Chín), Hoàng Văn N. (SN 1994, cháu của Chín).

Ngoài ra, ông Lường Văn H. (SN 1966) cũng bị đối tượng chém trọng thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên. Tất cả các nạn nhân đều trú cùng thôn Lương Bình 2, và gần nhà của Chín.

Sau khi gây án, Chín bỏ trốn khỏi hiện trường, đến khoảng 10h sáng cùng ngày hắn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên một đồi cây ngay tại thôn Lương Bình 2.

Ông Tích cũng cho biết, Chín là đối tượng nghiện ma tuý, khi gây án hắn có biểu hiện "ngáo đá".

Clip: Ông Tích kể lại khi hung thủ gây án.

Tác giả: Đặng Thuỷ - Đỗ Tuấn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin