Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 5 Nghị quyết quan trọng về đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tổ chức kỳ họp nhằm quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịp thời thông báo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đợt 2.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình, dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh, gồm: Chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần này góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; tạo thêm dư địa, động lực cho tăng trưởng các tháng còn lại năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp rút. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long báo cáo tóm tắt các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Kỳ họp đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực Y tế. Cụ thể, tăng cường cơ sở vật chất cho 4 Bệnh viện đa khoa và 04 Trung tâm Y tế tuyến huyện với tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng, nguồn Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực Y tế. Thời gian thực hiện trong năm 2022-2023.

Thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến 55 tỷ đồng, nguồn Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực Y tế. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2023.

Thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện với tổng mức đầu tư dự kiến 237 tỷ đồng, nguồn Ngân sách trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực Y tế. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2023.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng phần mềm trên thiết bị thông minh

HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Biểu số 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh như sau: Điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022 dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An (vốn vay ADB), số tiền 10 tỷ đồng. Bổ sung kế hoạch năm 2022 cho dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, số tiền 10 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng thống nhất chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công. Cụ thể, thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Sơn từ Quốc lộ 46C đi xã Nam Anh, huyện Nam Đàn có chiều dài khoảng 6,0km; tổng mức đầu tư dự án 126.880 triệu đồng; thời gian và tiến độ thực hiện không quá 04 năm, kể từ ngày khởi công. Thực hiện dự án đầu tư Kè sông Nậm Mộ đoạn qua khối 4, khối 5 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn với tổng chiều dài khoảng 2,42km; tổng mức đầu tư dự án 100.000 triệu đồng; thời gian và tiến độ thực hiện trong năm 2022-2023.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Tại Kỳ họp cũng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công: Cụ thể, đối với dự án Xây dựng cống điều tiết kết hợp cầu giao thông vào vùng bãi sản xuất xã Long Xá và cải tạo, nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh tưới xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên: Điều chỉnh mục 1, mục 2, mục 3 Phụ lục 41 tại Nghị quyết số 36 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh; trong đó, “Thực hiện cải tạo, nâng cấp các hạng mục đầu mối trạm bơm (bể hút, bể xả, nhà trạm, hệ thống cấp điện, thay thế máy bơm và thiết bị bơm); tuyến kênh dài khoảng 6,80km, các công trình trên kênh (trong đó, có xây mới cống qua đê tả Lam)”. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục 41 Nghị quyết số 36 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh.

Đối với dự án Xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, điều chỉnh mục 3 phụ lục 42 tại Nghị quyết số 36 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh với các nội dung sau; trong đó, “Xây dựng mới đập đất đồng chất (thân đập, tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông, cống lấy nước dưới đập…). Xây dựng hệ thống kênh chính có chiều dài khoảng 1,3km và các công trình trên kênh. Xây dựng tuyến đường quản lý kết hợp phục vụ sản xuất, chiều dài khoảng 1,0km và các công trình trên tuyến”. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục 42 tại Nghị quyết số 36 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh.

Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước, kênh tưới và hạ tầng sản xuất cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa giống huyện Yên Thành: Điều chỉnh mục 2, mục 3, mục 5 và mục 6 của Phụ lục 14 Nghị quyết số 18 ngày 13/5/2021 của HĐND tỉnh, trong đó, “Cải tạo, nâng cấp 04 hồ chứa (Hố Vệ, Hồ Sú, Thung Bộc, Cải Trang) và hệ thống kênh, các tuyến đường giao thông và công trình trên tuyến; tổng mức đầu tư 94.000 triệu đồng”. Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục 14 tại Nghị quyết số 18 ngày 13/5/2021 của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng 29,05 ha đất trồng lúa (bao gồm 28,75ha đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên và 0,3 ha đất trồng lúa khác) để thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa thuộc “Khu di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại, rà soát các chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành để có giải pháp phù hợp, hiệu quả

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 05 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đợt 2 theo kế hoạch của Chính phủ và một số dự án trọng điểm của tỉnh.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các Nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Kết luận số 244 ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An. Khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong các tháng cuối năm 2022, rà soát các chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh giám sát các ca bệnh trên địa bàn; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó tập trung tiêm mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, với phương châm: Đúng lịch, đủ liều, không tồn đọng vắc – xin và tỷ lệ bao phủ cao.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đặc biệt là các công trình trọng điểm. Gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ để kịp thời có biện pháp, giải pháp cụ thể. Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án để triển khai theo quy định, nhất là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 05/8/2022 về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

