Kỳ án nơi rẻo cao (P1): Người phụ nữ mất tích bí ẩn và hành trình vạch mặt kẻ sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11), anh mất liên lạc với vợ mình. Do trước khi rời nhà đi, chị Mấng mang theo một số tiền lớn, nên gia đình có cảm giác vô cùng bất an, lo lắng. Lập tức, người thân tìm tới căn nhà chị Mấng thường ở tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng để kiểm tra. Tại đây, mọi người thấy căn nhà vẫn khóa cửa, bên trong chỉ có hơn 100 ngàn tiền mặt và các đồ dùng cá nhân. Điều kỳ lạ là chiếc xe máy chị Mấng thường đi được khóa cổ, dựng trước cửa nhà. Sau khi hỏi thăm hết những chỗ quen biết đều không có tin tức của vợ, anh Sinh quyết định tìm tới trụ sở Công an huyện Điện Biên Đông để trình báo về vụ việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Điện Biên Đông đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống địa bàn tiến hành các bước xác minh thông tin ban đầu. Được biết, chị Mấng là người hiền lành, quá trình làm ăn không xảy ra mâu thuẫn, gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Do trước khi mất tích, chị Mấng có mang theo số tiền 30 triệu đồng, nên cơ quan điều tra không loại trừ khả năng đây có thể đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Vụ án nhiều nút thắt

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH phối hợp cùng Công an huyện Điện Biên Đông khẩn trương tiếp cận địa bàn để tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng có địa hình xa xôi, hiểm trở, cộng thêm trình độ dân trí người dân khá thấp, nên công tác điều tra, tìm kiếm tung tích nạn nhân của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Ban chuyên án đã tổ chức nhiều mũi trinh sát để nắm tình hình cơ sở, đồng thời vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Suốt nhiều ngày trời, các ngóc ngách tại xã Pú Hồng và địa bàn lân cận được tìm kiếm, nhưng thông tin về chị Quàng Thị Mấng vẫn bặt tăm. Vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Với quyết tâm cao độ, ban chuyên án vẫn cần mẫn sàng lọc thông tin. Nhờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra đã xác định được thời gian cuối cùng chị Quàng Thị Mấng xuất hiện tại căn nhà thuê là khoảng 21h ngày 28/11. Điều quan trọng hơn, trước đó vài giờ đồng hồ có nhân chứng nghe thấy chị Mấng đứng trao đổi với một nam thanh niên về việc mua bán 30 bao thóc nếp.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhanh chóng xác định và triệu tập nam thanh niên được cho là tiếp xúc lần cuối với nạn nhân là Lò Văn Phơi (SN 1985, trú tại bản Mường Ten, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông). Tại cơ quan điều tra, Phơi khai tối 28/11 có tìm gặp chị Mấng để chào bán 30 bao thóc nếp, còn sau đó nạn nhân đi đây y không hề hay biết. Phơi còn cho biết, 6h sáng 29/11, y còn đến tìm chị Mấng nhưng thấy nhà khóa cửa và còn hỏi thăm mọi người xung quanh.

Tiến hành xác minh thông tin lời khai của đối tượng Lò Văn Phơi, các điều tra viên phát hiện nhiều điểm bất thường. Phơi vốn là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên, kinh tế gia đình khó khăn, vậy đối tượng lấy đâu ra 30 bao thóc nếp để bán cho nạn nhân? Phơi nói rao bán hộ gia đình một người họ hàng trong bản. Tuy vậy qua tìm hiểu, cả bản không một gia đình nào có đến 30 bao thóc nếp. Hơn nữa, theo một người dân địa phương, khoảng 3h sáng 29/11 nghe thấy tiếng xe máy từ nhà Phơi phát ra và xa dần theo hướng bản Pú Hồng A.

