"Kit test Việt Á là điểm xấu, không nên xới lên nhiều vì... nó đau lắm!"

Lập liên ngành 3 bên để xử lý xe cơi thùng, chở quá tải

Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Nghệ An năm 2021.

Tại cuộc họp báo, nhiều PV nhà báo đã đặt các câu hỏi được dư luận quan tâm như: Việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ án sai phạm mua sắm trang thiết bị y tế của công ty Việt Á; Sai phạm tại Khu đô thị Minh Khang (xã Nghi Phú, TP Vinh); tranh chấp khiếu kiện giữa 2 đơn vị cấp nước; Biện pháp ngăn chặn tình trạng xe cơi thùng, chở quá tải đang có dấu hiệu tái diễn; Người dân về quê ăn Tết có bị cách ly không?...

Phóng viên Báo Giao thông cũng đặt câu hỏi về việc gắn trách nhiệm như thế nào đối với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu khi chậm xử lý các vấn đề bức xúc trong xã hội như: xử lý các ki-ốt chiếm hành lang ATGT TL537B, chậm GPMB dự án đường nối Chợ Bò đi Đê sông Thái (Thị trấn Cầu Giát)...

Đoạn đường từ Chợ Bò đi đê Sông Thái không thể hoàn thành vì phần đất cống xả lũ của thị trấn bị lấn chiếm. Người dân bức xúc, còn chính quyền 3 năm vẫn chưa xử lý xong

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, cho biết: Các nội dung báo chí phản ánh đều được tỉnh ghi nhận và chuyển cho các huyện, các sở ngành xử lý và yêu cầu báo cáo lại tỉnh. Về việc của huyện Quỳnh Lưu, sau buổi họp này tỉnh sẽ ra thông báo kết luận nội dung cuộc họp yêu cầu huyện này tiếp tục báo cáo làm rõ.

Về xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá tải, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Về thẩm quyền xử lý có 3 lực lượng, gồm: Thanh tra Sở GTVT, Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông của Cục QLĐB II. Trong đó, lực lượng nóng cốt là CSGT, còn thanh tra chỉ được phân bổ theo tuyến đường mình quản lý. Trong năm 2021, lực lượng TGTT đã ra quân rất quyết liệt. Mặc dù, mất 4 tháng phải gác lại các nhiệm vụ tập trung đón người từ miền Nam về quê tránh dịch. Tuy nhiên, cả năm chúng tôi vẫn xử lý 454 xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng, buộc cắt thành thùng 75 xe.

“Thời gian gần đây, tình hình xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu tái diễn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo Ban ATGT tỉnh thành lập tổ liên ngành 3 lực lượng, xây dựng kế hoạch phân bổ trên các tuyến đường, nhất là các tuyến đường trọng điểm, vùng mỏ để xử lý.

Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng việc xe cơi nới thùng xử phạt nhiều nhưng vẫn tái diễn, có trường hợp mới cắt hôm trước, hôm sau đã cơi nới lại. Chúng tôi đang nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng xử lý mạnh mẽ hơn”, ông Hải nhấn mạnh.

Vụ Kit test Việt Á là điểm vô cùng xấu

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Đối với các vụ việc, quan điểm của tỉnh là phải làm đúng, phải có lợi cho dân... Ở Dự án Minh Khang, trên cơ sở nhận thấy có những tồn tại vướng mắc nên UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra. Trong khi đoàn thanh tra đang triển khai và phát hiện có dấu hiệu sai phạm chúng tôi đã cho chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc, chúng ta nên tôn trọng cơ quan điều tra, không nên vội vàng có văn bản hành chính làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Có lợi ích nhóm hay không do cơ quan điều tra.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bộc bạch về vụ án sai phạm mua bán trang thiết bị vật tư y tế xảy ra tại CDC Nghệ An và công ty Việt Á.

“Vụ án Kit Việt Á, hiện cơ quan điều tra cũng đang làm. Có thể nói vụ Việt Á là một vụ đáng tiếc của ngành Y tế. Đây là điểm xấu, điểm vô cùng xấu! Không nên xới lên nhiều vì... nó đau lắm! Toàn bộ công sức, sức lực của anh em trong phòng chống dịch, mặc dù được ghi nhận nhưng trong tâm chí của người dân lại có nghi ngờ. Ở đây chỉ có một bộ phận cá nhân, tập thể rất nhỏ có thẩm quyền để sai phạm.

Nghệ An có 6 đơn vị mua kit test. Có người hỏi: “Tại sao Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng mua cùng với bộ kit test đó lại cao hơn CDC? Tôi nói rõ là vì kit của đa khoa họ nhập 2 mặt hàng kit test và hộp sinh phẩm để chạy PCR vào một bộ sản phẩm, để họ dễ quản lý. Giá cả không vượt quá CDC và Bộ Y tế công bố. Thời điểm những năm 2020, nếu không mua thì không có gì để làm để test cả.

Để mua một mặt hàng của ngành y tế thì phải làm theo quy trình. Quy trình này rất đầy đủ, nhiều bước... Tỉnh chỉ phê duyệt chủ trương, phê duyệt kế hoạch thầu còn việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là các bệnh viện, CDC. Hiện cơ quan công an đang điều tra, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông