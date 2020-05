Kinh hãi clip "quái xế" U50 mở loa nhạc xập xình, nằm trên yên buông hai tay chạy xe máy với tốc độ cao

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy nhưng buông bỏ hai tay, thậm chí nằm nhoài người trên yên, chạy tốc độ cao khiến nhiều người phẫn nộ. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại khu vực đoạn đường Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng (đoạn qua Công viên Hòa Bình), Hà Nội.

Quái xế U50 mở nhạc xập xình, nằm trên yên, lái xe bằng chân gây gây phẫn nộ

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một người đàn ông trung niên điều khiển chiếc xe hiệu Honda Future không đội mũ bão hiểm. Đặc biệt, khi xe đang chạy với tốc độ cao người này còn buông hai tay, một tay cầm chiếc đài mở nhạc to, tay còn lại múa máy.

Thậm chí "quái xế" trung niên này còn ngả người nằm trên yên xe, lạng lách đánh võng trên phố khiến nhiều người xung quanh không khỏi giật mình thảng thốt.

Khi thanh niên chạy xe máy bên cạnh vừa quay clip vừa lớn tiếng hỏi, "Làm tí gì chưa?", thì người đàn ông vẫn vô tư quay lại nói "tổ lái, chưa là cái gì".

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước hành động chạy xe liều mạng của người đàn ông này. Đồng thời, cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghi lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi lái xe coi thường luật lệ giao thông.

