Kim Lý tiết lộ những khó khăn Hà Hồ phải trải qua khi mang thai đôi

Sau nhiều ngày mong ngóng, Hà Hồ đã chính thức hạ sinh đôi trai gái vào ngày 4/11 vừa qua. Thông tin này đã khiến cả showbiz rần rần, bạn thân và khán giả cũng liên tục gửi lời chúc mừng tới cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý.

Khoảnh khắc mới nhất được Kim Lý đăng tải trên trang cá nhân đã hé lộ cận cảnh nhan sắc của mẹ bỉm sữa Hà Hồ

Mới đây, Kim Lý chia sẻ dòng trạng thái kể về những vất vả mà Hà Hồ phải chịu đựng trong những tháng cuối thai kỳ: "Welcome to the world Elisabeth Ly and Leon Ray Ly. It’s so beautiful, surreal and yet so natural.

I’m overwhelmed with emotions, love and gratitude. Gratitude towards our amazing doctor Dr Hien, to Hanh Phuc hospital and all their staff and of course to my incredible wife.

Carrying twins is extremely difficult. Vomiting constantly for 3 months, trouble breathing, not to mention all the physical changes your body went through.

Still you were able to pull through. Em yeu oi I’m forever grateful for these 2 miraclesYou are our family’s hero and I take a bow and salut you. Love you endlessly".

(Tạm dịch: Chào mừng đến với thế giới này Elisabeth Ly và Leon Ray Ly. Thật là đẹp, siêu thực và quá tự nhiên.

Tôi ngập tràn cảm xúc, tình yêu cùng lòng biết ơn. Gửi lời tri ân đến các bác sĩ và những nhân viên y tế tại bệnh viện. Và tất nhiên là người vợ tuyệt vời của tôi. Mang thai một cặp song sinh là điều cực kỳ khó khăn. Cô ấy nôn trớ liên tục trong 3 tháng, khó thở, không kể đến những thay đổi trên cơ thể cô ấy đã phải trải qua.

Cô ấy vẫn cố gắng vượt qua. Em yêu ơi, anh mãi mãi biết ơn vì phép màu này. Em là người hùng của gia đình mình và tôi cúi đầu trước em. Yêu em vô bờ bến).

Trước đó, Kim Lý cũng viết thư gửi hai con với những lời yêu thương: "Gửi hai thiên thần nhỏ của ba và gửi vợ của anh!

Hai thiên thần nhỏ đáng yêu của ba, ba không giỏi ăn nói và cũng không giỏi diễn tả cảm xúc bên trong của mình, ba chỉ muốn nói rằng ba rất hạnh phúc. Và ba thật sự cám ơn mẹ - người đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày, đưa hai con khỏe mạnh, đáng yêu đến bên cạnh ba. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba

Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc để con tựa vào suốt đời. Và điều mong ước lớn nhất đối với ba lúc này, là được nhìn thấy hai con và mẹ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc mãi mãi trong vòng tay của ba".

Có thể thấy, dù vừa mới lâm bồn nhưng Hà Hồ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, thần thái rạng rỡ. Trong khi đó, Kim Lý lại trao cho nữ ca sĩ một nụ hôn như lời cảm ơn cho những vất vả, khó khăn mà Hà Hồ phải trải qua trong suốt hành trình mang song thai. Ngay lập tức, hình ảnh này đã thu hút lượt yêu thích lớn trên MXH, đông đảo người xem đều phải "tan chảy" trước chuyện tình ngọt ngào và viên mãn của cả hai.

