Ca sĩ Việt gây tranh cãi vì mặc váy quá ngắn, gặp sự cố trên sân khấu

Hiền Thục là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu sắc vóc cuốn hút cùng gu thời trang trẻ trung. Dù hiện tại đã ở ngưỡng U50 song cô nàng vẫn duy trì được vẻ đẹp của mình. Mới đây, giọng ca "Nhật kí của mẹ" tiếp tục nhận được nhiều chú ý khi trình diễn tại một phòng trà, ngoài chất giọng đẹp bay bổng thì bộ cánh của cô cũng là đề tài để dân tình bàn luận.

Your browser does not support the video tag.

Hiền Thục diện đầm siêu ngắn lên sân khấu.

Theo đó, nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc váy cực ngắn khoe đôi chân dài, song ở một số cử động bộ trang phục này đã làm Hiền Thục lộ luôn quần con mặc bên trong, điều này khiến nhiều khán giả có ý kiến trái chiều, một phía cho rằng nữ ca sĩ đã lộ nội y, bên còn lại cho hay đây giống kiểu quần chẽn, quần bảo hộ nên mặc thế là bình thường. Song sau lần này, có thể nữ ca sĩ đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để tránh những bộ cánh có thể gây nên ý kiến trái chiều như thế.

Trang phục của Hiền Thục đang tạo nhiều chú ý thời gian gần đây.

Ở ngưỡng U50, Hiền Thục vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút. Điều này làm tiền đề cho cô ăn diện bất cứ phong cách nào mình yêu thích. Đặc biệt thời gian gần đây, nữ ca sĩ có niềm đam mê cùng các kiểu quần tụt, để lộ vòng eo thon thả cùng nội y lấp ló.

Nữ ca sĩ sở hữu phong cách gợi cảm, trẻ trung.

Cô chuộng các kiểu đồ lộ cạp nội y, đúng với xu hướng hiện tại.

Chia sẻ về việc ăn mặc gợi cảm, trẻ trung, Hiền Thục cho hay ngày xưa cô không dám mặc như vậy. Tuy nhiên cô nghĩ thanh xuân chẳng thể kéo dài, vóc dáng cơ thể đẹp, gương mặt xinh xắn và bản thân tự hào với những điều đó thì khoe thôi.

Người đẹp cho hay, tuổi xuân không bao lâu nên hãy cứ mặc những gì mình thích.

Cô không để tuổi tác làm gián đoạn vẻ trẻ trung của mình.

Tác giả: Khôi Ngô

Nguồn tin: nguoiduatin.vn