Đoàn công tác đã đến kiểm tra hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai; khu neo đậu Lạch Quèn và sơ tán dân tại huyện Quỳnh Lưu; đê Tả Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; đê biển Xuân Hội và Cảng Xuân Hội, huyện Nghi Xuân; đê biển Thạch Hà và khu neo đậu Cửa Sót, huyện Lộc Hà; hồ Bộc Nguyên, huyện Thạch Hà và khu thấp trũng, nhà văn hóa tránh trú bão thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra hệ thống đê, hồ chứa nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh



Qua kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê biển, đập, hồ nước, điều tiết nước hợp lý, giám sát vận hành hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt.

Những khu vực đê biển, hồ, đập chứa nước đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống thiên tai xây dựng kế hoạch, phương án nâng cấp, tu sửa, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão năm 2021 và những năm tiếp theo. Khi có bão lũ xảy ra, các địa phương phải tập trung di dời người dân ở các khu vực xung yếu, sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

