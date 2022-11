Kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại CDC tỉnh Quảng Trị

Ngày 21/11, lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết, đơn vị đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Đảng uỷ CDC tỉnh này vì xảy ra một số bất cập, vi phạm.

Được biết, trong thời gian qua, Đảng uỷ CDC tỉnh Quảng Trị đứng đầu là ông Nguyễn Đức Nghiêm - Giám đốc CDC tỉnh này có nhiều bất cập, vi phạm trong hoạt động.

Đảng uỷ CDC Quảng Trị cũng buông lỏng công tác giám sát, quản lý, để cấp dưới vi phạm pháp luật và bị bắt tạm giam.

Trụ sở CDC Quảng Trị

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 nhân viên CDC Quảng Trị để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam là Lê Quang Việt (SN 1980, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà) và Đỗ Đình Phi (SN 1982, trú tại khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà).

Trước khi bị bắt, Việt và Phi là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 - 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng các bộ xét nghiệm PCR Covid-19 (do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất), 2 người trên lấy các bộ xét nghiệm COVID-19 rồi bán lại cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Vụ việc này hiện đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

