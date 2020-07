Kia Sorento đời cũ giảm giá cả trăm triệu đồng, có thoát 'tai tiếng' về chất lượng?

Mở đầu tháng 7/2020, Kia giảm 100 triệu tiền mặt và tặng bộ phụ kiện cho khách mua Sorento. Động thái "xả hảng" này cho thấy ngày ra mắt của mẫu Kia Sorento thế hệ mới đã cận kề.

Tại Việt Nam, Kia Sorento mới chỉ bước sang thế hệ thứ 2. Khách hàng có 3 lựa chọn, tương ứng với biến thể máy xăng và máy dầu bao gồm; Kia Sorento GAT giá 799 triệu đồng, Sorento GATH là 899 triệu đồng và giá xe Kia Sorento DATH là 949 triệu đồng.

Mẫu xe này được xem là có lợi thế hơn hẳn so các đối thủ cùng phân khúc như: Toyota Fortuner (giá từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng), Mazda CX-8 (giá 1,149 - 1,399 tỷ đồng), Ford Everest (giá từ 999 triệu đồng đến 1,399 tỷ đồng). Đáng nói, mức giá thực tế tại các đại lý còn thấp hơn rất nhiều.

Kia Sorento đời cũ được giảm giá mạnh tại Việt Nam.

Mới đây theo thông tin từ phía các đại lý thông báo, khách mua xe hơi Kia Sorento chính hãng tại thời điểm này có thể "đút túi" 100 triệu đồng tiền mặt và được tặng kèm gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Giá sau giảm của Kia Sorento thế hệ cũ lần lượt là: 749 triệu, 799 triệu và 889 triệu đồng. Website chính thức của Kia Việt Nam đã xác nhận chương trình ưu đãi khủng cho mẫu xe này

Theo Kiến Thức, những chiếc xe Kia Sorento giảm giá khủng đều là đời 2019. Có thể đây là hàng tồn kho. Đại lý muốn đẩy hàng tồn để chuẩn bị đón thế hệ mới. Không những giảm giá sâu cho xe mới đời 2019, một số nơi còn dành ưu đãi cho khách hàng mua xe đời 2020.

Tuy nhiên, hiện Kia tại Việt Nam chưa cung cấp bất cứ thông tin chính thức nào liên quan đến Kia Sorento thế hệ mới. Căn cứ vào hình ảnh mẫu xe mới vừa ra mắt thị trường quốc tế, các chuyên gia nhận định Kia Sorento thế hệ mới sắp về nước sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội/ngoại thất cũng như công nghệ...

Kia Sorento tại Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục thị trường vào năm 2011. Sau 9 năm tung hoành, Kia Sorento trở thành cái tên quen thuộc trong phân khúc xe SUV 7 chỗ. Được phân phối dưới dạng xe lắp ráp, hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt.

Thừa hưởng những tiêu chuẩn chất lượng tốt của Kia, song Kia Sorento cũng không tránh khỏi "phốt" triệu hồi tại nhiều thị trường, do các lỗi liên quan tới yếu tố kỹ thuât.

Đơn cử, hồi đầu năm 2020, Kia đã phát lệnh triệu hồi khẩn cấp gần 229.000 xe tại Mỹ vì liên quan đến cháy nổ. Trong danh sách phải triệu hồi có những cái tên rất quen thuộc như Sedona (đời 2006-2010) cộng với Sorento (đời 2007-2009).

Theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), những mẫu xe trên có khả năng gây cháy nổ do nguyên nhân đoản mạch. Cụ thể ở độ ẩm có thể xâm nhập vào phần điện của hệ thống phanh, gây ra đoản mạch kết hợp làm tăng nguy cơ cháy khoang động cơ. Nguy cơ xảy ra đoản mạch có thể xảy ra ngay cả khi động cơ đã tắt.

Ngoài ra, vào năm 2010, 471 xe Kia Sorento nhập khẩu cũng bị triệu hồi tại Việt Nam. Những xe này được xác định là có lỗi dây diện do một số đầu mối trong hệ thống điện đã được hàn không đúng chuẩn, do vậy có thể gây chập điện và dẫn tới nguy cơ cháy. Giám đốc điều hành (CEO) của hãng thời điểm đó đã phải từ chức để chịu trách nhiệm do xảy ra tình trạng thu hồi số lượng lớn xe đã bán ra thị trường.