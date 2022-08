Kia Morning 2022 có thêm bản số sàn MT tại Việt Nam, giá 359 triệu đồng

Danh mục sản phẩm của Kia Morning 2022 vừa có thêm phiên bản số sàn MT với giá bán 359 triệu đồng. Đại lý lặng lẽ chào bán từ cuối tháng 6.2022, ngay sau khi hãng xe Hàn Quốc bổ sung phiên bản AT và Premium.

Thông số kỹ thuật chính thức của Kia New Morning MT chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Kia New Morning MT có trang bị không khác biệt nhiều phiên bản New Morning AT tiêu chuẩn giá 379 triệu đồng. Cụ thể, xe dùng đèn pha và đèn hậu halogen, la-zăng phay xước 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập cơ không tích hợp đèn báo rẽ, không có baga nóc, ốp cản sau hay camera và cảm biến lùi.

Kia Morning 2022 phiên bản MT có ngoại hình dễ nhìn

Bên trong nội thất, các trang bị chỉ ở mức cơ bản, cụm vô-lăng không được bọc da và đã lược bỏ nhiều nút bấm chức năng, thiếu vắng màn hình cảm ứng cho hệ thống giải trí. Xe cũng không có cụm đồng hồ, màn hình đa thông tin có màu sắc ở giữa mà chỉ có các đồng hồ kim truyền thống cùng màn hình đơn sắc. Điều hòa là loại 1 vùng, khởi động bằng chìa khóa và thiếu bệ đỡ tay trung tâm. Trang bị đáng giá hơn nằm ở bộ ghế bọc da.

Xe sử dụng động cơ 1.25L, công suất 83 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm và hộp số sàn 5 cấp.

Kia Morning 2022 phiên bản MT cạnh tranh với Hyundai Grand i10 1.2 MT phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá 360 triệu đồng, trong khi đó đối thủ Toyota Wigo hay Suzuki Celerio cũng có phiên bản số sàn nhưng đã bị khai tử tại Việt Nam.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý