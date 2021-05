Không thể sửa QL48D vì vướng 14km hàng chục năm chưa bàn giao

Một đoạn QL48D qua xã Châu Thôn hư hỏng nghiêm trọng

Thế nhưng, việc sửa chữa và nâng cấp lại không thể thực hiện bởi đoạn này đang nằm trong một dự án của huyện chưa được bàn giao.

Bất lực nhìn đường hỏng, cầu trôi

QL48D được Bộ GTVT quyết định nâng cấp từ ĐT537, ĐT544 và một đoạn ĐT545, ĐT544B, ĐT532 vào tháng 12/2015. Tuyến đường dài 165,2km (không tính đoạn trùng với QL48 và QL48C), điểm đầu tại cảng Đông Hồi (huyện Quỳnh Lưu), điểm cuối là ngã ba Châu Thôn (huyện Quế Phong), được Tổng cục Đường bộ VN ủy thác cho Sở GTVT Nghệ An quản lý, bảo trì và khai thác.

Đây là một trong những tuyến đường trọng điểm kết nối giữa huyện miền núi biên giới Quế Phong với các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai. Tuy nhiên, hiện một số đoạn qua huyện Quế Phong đã và đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, đoạn từ ngã ba Châu Thôn vào trung tâm xã Quang Phong dài hơn 10km nhưng phần lớn mặt đường đã bong tróc, xuống cấp, nhiều điểm mặt đường tạo thành những ổ voi, “mưa đọng nước, nắng bụi mù mịt”.

Đặc biệt, cầu bản Tạ (đoạn qua xã Quang Phong) bị mưa lũ cuốn trôi một phần từ năm 2019 nhưng không được sửa, buộc người dân phải đi cầu tạm. Thế nhưng, trong trận mưa vào đầu tháng 5 mới đây, nước dâng đã cuốn trôi cả 2 mố và phần mặt cầu.

Ông Lang Văn Long (63 tuổi, nhà gần cầu) cho biết: “Đây là tuyến đường ngắn nhất để xuống Quỳ Hợp nên lưu lượng người và phương tiện rất lớn. Thế nhưng, đường “nát” quá rồi, không đi nhanh được.

Cầu thì hư hỏng từ 2019 đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Nhiều trường hợp người đi xe máy không chú ý rẽ sang cầu tạm, đi thẳng hướng cầu chính bị rơi xuống suối, may mà chưa có ai tử vong”.

Xác nhận thông tin, bà Vi Thị Duyến, Giám đốc Ban QLDA huyện Quế Phong cho biết, đoạn đường này nằm trong Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong. Công trình thi công từ lâu, lại ở vùng miền núi mưa nhiều nên mặt đường nhanh chóng xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng nặng, đặc biệt là vị trí cầu bản Tạ.

Hồ sơ thất lạc, nhà thầu thi công giải thể

Cầu tràn bản Tạ và cầu tạm bị lũ cuốn trôi

Trước thực tế này, ông Hồ Quang Cảnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT Nghệ An cho biết, khi nâng cấp các tuyến đường tỉnh nói trên lên thành QL48D, Bộ GTVT đã có văn bản giao các chủ đầu tư phải hoàn thành các dự án dở dang trên tuyến rồi mới tiếp nhận. Thời điểm đó, trên tuyến còn 2 đoạn (ở TX Thái Hòa và huyện Quế Phong) thuộc 2 dự án do địa phương làm chủ đầu tư.

Vào năm 2019, Sở đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thiện các công trình còn dở dang để bàn giao.

Đến tháng 8/2020, đoạn TX Thái Hòa đã hoàn thiện và bàn giao. Còn Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong (Quế Phong) vẫn dang dở tới giờ.

“Mặc dù tuyến đường đang do huyện quản lý nhưng hàng năm, đặc biệt là trước mùa mưa lũ, Sở cũng thường xuyên kiểm tra và có những chỉ đạo kịp thời. Vừa rồi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở cũng đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Quế Phong chọn điểm dừng để cắt dự án và bàn giao về cho Sở quản lý”, ông Cảnh cho biết.

Trong khi đó, bà Vi Thị Duyến, Giám đốc Ban QLDA huyện Quế Phong cho biết, Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong dài 14km, được triển khai thi công vào năm 2007, với tổng kinh phí lên đến 38,7 tỷ đồng.

Công trình do Công ty 423 và Công ty TNHH An Thịnh thi công và đến năm 2012 thì cơ bản hoàn thành nhưng sau đó phải dừng lại vì hết vốn.

Đến năm 2016, trước chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã đề nghị Công ty TNHH An Thịnh duy tu, bảo dưỡng 9km do đơn vị thi công và tiến hành bàn giao. Phần còn lại, do Công ty 423 thi công nhưng hiện nay công ty này đã giải thể, nhiều lần huyện gửi văn bản nhưng bưu điện đều trả về vì không tìm ra địa chỉ.

Tác giả: Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông