Theo một phần diễn biến vụ được camera an ninh ghi lại, lúc này một nam thanh niên mặc đồng phục màu đỏ đang đứng đếm tiền. Đếm xong, người này cất xấp tiền vào ngăn kéo cạnh chiếc tủ bán thực phẩm đông lạnh rồi quay sang quầy thịt tươi bên cạnh để phụ bán hàng. Cùng lúc đó, có hai cô gái đi trên chiếc Vespa đỏ chói tạt vào quán để mua đồ và đã nhìn thấy nam nhân viên đếm rồi cất tiền.

Your browser does not support the video tag.

Clip: 'Không làm nhưng muốn có ăn', gái xinh đi xe xịn vào quán thịt trộm tiền nhanh như chớp

Ngay khi xuống xe, một cô gái tiến thẳng tới quầy thịt tươi hỏi mua thịt để đánh lạc hướng. Trong khi đó, đồng bọn còn lại lân la đến tủ đông giả vờ tìm thực phẩm cần mua. Tranh thủ lúc không ai để ý, cô gái này len lút thò tay vào ngăn kéo để lấy trộm xấp tiền ban nãy nam nhân viên bỏ vào.

Lúc này, đồng bọn của cô nàng cũng đi về phía tủ đông ngó nghiêng rồi quay lại quầy thịt tươi. Sau phi vụ trộm tiền "nhanh như chớp", cả hai tỉnh bơ đứng trả tiền ở quầy thịt tươi như chưa hề có gì xảy ra.

Những tưởng màm trộm cắp này sẽ chẳng ai hay biết nhưng cô trộm đã nhầm to. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại rõ mồn một. Thậm chí gương mặt cô gái cũng được quay cận cảnh vì cô nàng không chịu đeo khẩu trang cho tử tế mà kéo xuống cằm.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều lượt tương tác xoay quanh câu chuyện. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi sai trái, không làm mà muốn có ăn, ngang nhiên cướp đi thành quả lao động cả ngày của người khác.

Nhiều dân mạng mong cơ quan chức năng vào cuộc truy bắt người phụ nữ vì có thể đây không phải lần đầu chị ta làm chuyện này.

Bên cạnh đó, số khác lại tỏ ra ngán ngẩm bởi trông hai cô gái không hề nghèo khổ, lại còn đi xe xịn, không biết lý do gì lại có hành động trộm cắp chuyên nghiệp đến vậy.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn