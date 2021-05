Không khí bầu cử của những cử tri “đặc biệt” ở trại tạm giam

Để đảm bảo thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật, những ngày vừa qua, nhiều phần việc cụ thể đã được triển khai, trong đó, việc rà soát, bổ sung cử tri là người mới nhập trại, loại bỏ ra khỏi danh sách những người bị tước quyền bầu cử đã được CBCS Trại tạm giam liên tục cập nhật đến trước và trong thời điểm bỏ phiếu ngày bầu cử.

Cử tri được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và nhận phiếu bầu

Khu vực bầu cử số 9 thuộc xã Nghi Kim, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An là khu vực bầu cử đặc biệt. Vào lúc 6h30 sáng nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam tạm giữ tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là những người bị tạm giữ, tạm giam đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

Không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Để ngày bầu cử được diễn ra thành công, trước đó Trại tạm giam đã niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An trong khu vực giam giữ, cán bộ quản giáo đến từng buồng giam đọc lý lịch trích ngang từng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam để họ nắm được thông tin. Cùng với đó nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng của người bị tạm giữ, tạm giam để từ đó kịp thời động viên, khuyến khích họ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Cử tri C.N.H. (SN 1999) lần đầu tiên được tham gia bầu cử chia sẻ: Tôi rất phấn khởi và vui mừng vì trong trại tạm giam nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền bầu cử của mình. Nhờ sự quan tâm của cán bộ quản giáo của Trại tạm giam, chúng tôi được tiếp cận thông tin hàng ngày qua nghe loa phát thanh của Trại và được cán bộ quản giáo trực tiếp đến tuyên truyền về bầu cử. Vì vậy tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử và đã bỏ phiếu cho những đại biểu xứng đáng.

Hòm phiếu phụ lưu động được đưa đến từng buồng giam để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử của mình.

Ngoài việc tổ chức cho hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại 1 điểm tập trung, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị 2 hòm phiếu phụ lưu động đưa đến từng buồng giam, buồng điều trị để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử của mình.

Thượng tá Đinh Trọng Dung – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Danh sách cử tri biến động thường xuyên, hàng ngày nên việc lập danh sách và ghi thẻ rất vất vả. Đến tận thời điểm trước ngày bỏ phiếu, thậm chí là trong ngày bỏ phiếu hôm nay vẫn có những thay đổi. Tuy nhiên, đến nay việc tổ chức bầu cử cơ bản diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phòng chống dịch.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo các công việc liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian nên trong buổi sáng ngày 23/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bỏ phiếu đảm bảo an toàn, theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, 100% người bị tạm giam, tạm giữ đã được thực hiện quyền công dân của mình tất góp phần vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó giúp họ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương.

Tác giả: Minh Tâm – Xuân Bắc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân