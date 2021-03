Khởi tố tài xế xe khách tông đuôi xe đầu kéo làm 3 người chết

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nguyễn Văn Tâm là người lái xe khách chở đoàn người từ Thanh Hóa vào Nghệ An lễ chùa, đâm vào đuôi xe đầu kéo làm 3 người chết, xảy ra vào sáng 16/3.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 5h ngày 16/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xe khách BKS 36B - 034.12 đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V-0047 đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 19 người bị thương.

Sau tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tạm giữ tài xế xe khách 36B - 034.12 Nguyễn Văn Tâm để điều tra nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra xác định thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Tâm không có chất kích thích, ma túy hay nồng độ cồn trong máu và khí thở. Do xe không có hộp đen nên cơ quan điều tra không có thông tin về tốc độ của xe lúc gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên lái xe đâm vào đuôi xe đầu kéo dù xe đã bật xi nhan cảnh báo.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News