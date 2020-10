Khởi tố nhóm đối tượng trộm 1 tấn chó ở Nghệ An

Ngày 2/10, Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bửu Lộc (trú tỉnh Đăk Lăk) cùng Trịnh Anh Tú (52 tuổi), Vi Văn Quyết (44 tuổi) và Nguyễn Hữu Hiếu (18 tuổi, cùng trú Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại TX.Thái Hòa liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm chó, khiến người dân rất bức xúc. Tiến hành xác minh, Công an TX.Thái Hòa xác định, các đối tượng trộm chó đa số từ địa phương khác đến gây án. Đây là những đối tượng rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí nguy hiểm để chống lại lực lượng chức năng và người dân nếu bị phát hiện, truy bắt.

Các đối tượng trộm chó tại TX.Thái Hòa

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định có 2 nhóm chuyên trộm chó tại vùng giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TX.Thái Hòa...

Rạng sáng 13/9, Ban chuyên án mai phục, bắt quả tang các đối tượng: Trịnh Anh Tú, Nguyễn Hữu Tiến, Vi Văn Quyết đang mua bán chó mà chúng vừa trộm được. Tiếp đó, lực lượng đánh án bắt quả tang Nguyễn Hữu Lộc đang thực hiện hành vi trộm chó.

Khi bị công an bao vây, các đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, Công an TX.Thái Hòa lần lượt khống chế, bắt giữ chúng.

Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu nhiều loại vũ khí nguy hiểm, dụng cụ câu trộm chó và hơn 1 tấn chó các loại mà chúng trộm được trước đó.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, có nhiều đêm, những đối tượng này trộm được khoảng 400 - 500kg chó và đem bán được từ 25 - 30 triệu đồng. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Hùng Tuấn

Nguồn tin: saostar.vn