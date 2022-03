Khởi tố nguyên Chủ tịch Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương

Tối 3/3, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 3/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can 3 bị can, gồm:

Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;

Trần Nguyên Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;

Huỳnh Thanh Hải, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng;

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thục Anh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển (con gái Nguyễn Văn Minh) và Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển.

Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can lần lượt từ trái sang phải: Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, cuối tháng 12/2021, Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 24 bị can khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, có đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Văn Minh cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Giá trị quyền sử dụng 43 ha đất tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng (giá chuyển nhượng hơn 250 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định các bị can Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh... biết rõ Tổng Công ty Bình Dương chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha kể trên.

Ông Nam còn đồng ý cho Tổng Công ty Bình Dương được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện để ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất việc chuyển toàn bộ quyền quản lý của Nhà nước tại khu đất 43 ha sang tư nhân.

Như vậy, đồng nghĩa với việc Tỉnh ủy Bình Dương thoát ly toàn bộ quyền quản lý tài sản tại khu đất 43 ha. Sau đó, các bị can tiếp tục chỉ đạo và thực hiện và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.

Hành vi nêu trên của các bị can Trần Văn Nam và đồng phạm không tách rời hành vi của ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết luận điều tra bổ sung cũng cho biết, đối với sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Bình Dương khi tiến hành cổ phần hóa của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã gây thiệt hại số tiền hơn 1.648 tỷ đồng.

Những cá nhân phải chịu hậu quả thiệt hại trong sự việc này gồm bị can Nguyễn Văn Minh, chịu trách nhiệm chính; các bị can Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải, Lý Thanh Châu, Huỳnh Công Phát, cùng là thành viên HĐQT Tổng công ty Bình Dương, phải liên đới chịu trách nhiệm.

Kết luận điều tra xác định bị can Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa, mặc dù biết rõ khu đất 43 ha đã chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú và khu đất 145 ha đã được Tổng công ty Bình Dương dùng góp vốn vào Công ty Tân Thành từ năm 2017; việc phân loại khu đất 145 ha vào diện "tài sản chờ thanh lý" không tính vào giá trị doanh nghiệp là trái quy định pháp luật nhưng ông Liêm vẫn ký quyết định xác định giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cùng liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại này còn có các bị can Hà Văn Thuận, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Dương; Nguyễn Kim Liên, cựu Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Bình Dương…

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí