Khởi tố nam thanh niên xâm hại bé gái 7 tuổi ở Thái Bình

Tối 12/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại TP Thái Bình) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 ngày 2/1, Công an phường Đề Thám nhận được đơn của chị K.Y (SN 1987, ở TP Thái Bình) trình báo việc con gái mình là cháu N.L (SN 2014) bị xâm hại.

Trình báo của chị Y. nêu rõ, khoảng 10h cùng ngày, chị đưa con gái đến nhà bạn tại phường Đề Thám chơi. Khoảng 1 tiếng sau, chị Y. không thấy con gái đâu. Khi đi tìm, chị phát hiện L. ở chỗ của Nguyễn Anh Tuấn, thái độ sợ sệt nên gia đình sinh nghi.

Sau đó, gia đình làm đơn trình báo lên Công an phường Đề Thám tố Anh Tuấn có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái mình.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường Đề Thám tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc lên Công an TP Thái Bình.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Anh Tuấn phụ trông coi cửa hàng sách và thiết bị trường học tư nhân tại phường Đề Thám.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News