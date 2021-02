Khởi tố cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Ngày 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai về hành vi “vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án của ông Sáng, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (thuộc Sở KH&CN Đồng Nai) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng ngày, ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Tuấn.

Riêng đối với Phạm Văn Sáng, vào thời điểm công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở thì bị can này không có mặt tại địa phương nên Công an phải truy tìm bị can nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai vừa bị khởi tố (Ảnh: Tuấn Phước)

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, nơi ông Phạm Văn Sáng và thuộc cấp từng công tác vừa bị khởi tố

Theo điều tra ban đầu, tại 2 dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 2 đối tượng trên đã gây thất thoát ngân sách của Nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Vào thời điểm xảy ra sai phạm, Phạm Văn Sáng với vai trò là Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai và Nguyễn Quang Tuấn, cương vị là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai là những người chịu trách nhiệm chính.

Trước đó, ngày 7/7/2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai vì có “sai phạm rất nghiêm trọng”.

Kết luận thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng xác định, ông Nguyễn Văn Sáng có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiều dự án khi đương chức, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước./.

Tác giả: Nguyên Dũng

Nguồn tin: Báo VOV