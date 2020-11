Khởi tố, bắt tạm giam người chồng cầm súng bắn vợ cũ 22 phát đạn do mâu thuẫn ly hôn

Ngày 11/11, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Tòn Ghển (SN 1990, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/11, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo chị Triệu Mùi Viện (29 tuổi, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) bị bắn vào lưng bằng súng tự chế tại nhà riêng. Vụ việc khiến chị Viện bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. Qua thăm khám, trên người Triệu Mùi Viện có 22 vết thương do bị bắn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Đặng Tòn Ghển

Xác định đây là vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nguyên Bình khẩn trương điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng gây ra vụ án trên để trừng trị nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Do vụ án xảy ra vào ban đêm, địa bàn vùng sâu vùng xa nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, xác định đối tượng. Tuy nhiên, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, truy tìm đối tượng gây án.

Tích cực điều tra, với các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án và bắt giữ Đặng Tòn Ghển - là chồng cũ của Triệu Mùi Viện.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Tòn Ghển khai, do trước đó có mâu thuẫn với chị Viện trong việc ly hôn nên đã dùng súng kíp bắn chị Viện. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng Ghển đã bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

