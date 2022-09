Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp nổ súng giải quyết mẫu thuẫn

Sáng 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng Lê Xuân Giáp (SN 1984, trú thị trấn Hương Khê) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Phát Đạt (SN 1964) và Hồ Hồng Quảng (SN 1985) cùng trú tại thị trấn Hương Khê về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 19/8, nhiều người dân hoảng hốt nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ phía khu vực nhà Lê Xuân Giáp, ở tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Trần Phát Đạt bị bắt giữ tại CQĐT.

Âm thanh phát ra giống với tiếng nổ của súng quân dụng, khiến người dân hoảng sợ. Sự việc xảy ra vào ban đêm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Xét thấy, vụ việc có tính chất phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an huyện Hương Khê điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng điều tra xác định: Tối ngày 19/8, Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt, Hồ Hồng Quảng cùng một số người khác uống rượu, ăn nhậu tại quán “Huân Nhung”, đóng trên địa bàn khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Bị can Lê Xuân Giáp.

Quá trình ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về.

Đạt về nhà mình lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Khi đến nơi, Đạt gọi Giáp mở cổng để vào nói chuyện. Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra 1 khẩu súng AK đến cạnh Đạt, chỉa lên trời và bắn liên thanh gây ra 6 tiếng nổ. Sau đó, cả 2 tiếp tục vào nói chuyện nợ nần và ra về.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã thống nhất khai báo, bưng bít thông tin, đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

CQĐT khám nghiệm, thu thập chứng cứ phạm tội của các đối tượng.

Tuy nhiên với những chứng cứ lực lượng Công an thu thập được buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội; Cơ quan điều tra đã truy tìm, thu giữ được 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.



Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt là Giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Hương Khê. Trần Phát Đạt là Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê, còn Lê Xuân Giáp là đối tượng có 01 tiền án về tội Giết người và 01 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Hồ Hồng Quảng.

Trong vụ án này, CQĐT xác định, mặc dù trước đó không tham gia "giải quyết mâu thuẫn" giữa Giáp và Đạt nhưng sau khi xảy ra sự việc, Hồ Hồng Quảng đã có hành vi đưa súng đi tiêu hủy.

Hiện, vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn