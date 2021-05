Khoảnh khắc nam thanh niên 17 tuổi tử vong thương tâm do đuối nước ở hồ bơi

Theo diễn biến trong clip, một nam thanh niên giúp đỡ, kéo một người khác lên khỏi bể bơi. Sau đó nhảy xuống bể bưới phía dưới. Nạn nhân có biểu hiện không biết bơi nên tuột tay khỏi chiếc phao, nam thanh niên đã cố vùng vẫy, giơ tay muốn cầu cứu nhưng rồi từ từ chìm hẳn xuống nước. Mặc dù xung quanh có nhiều người bơi nhưng không một ai phát hiện ra sự việc.

Theo chia sẻ của người đăng tải, nạn nhân là một thanh niên 17 tuổi, vì bị đuối nước nên đã tử vong tại chỗ. Vụ việc được ghi nhận xảy ra vào chiều ngày 30/4 tại bể bơi ở huyện Xuân Lộc – Đồng Nai .

Nam thanh niên tử vong thương tâm tại bể bơi (Nguồn clip" Giao thông quốc gia)

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc