Khóa trái cửa, đổ xăng đốt tiệm cắt tóc nhằm sát hại cả nhà người yêu

Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ngày 6-4 cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Yên (SN 1985; ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra, làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Cố ý giết người".

Cửa tiệm nơi xảy ra vụ hỏa hoạn rạng sáng 6-4

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 6-4, người dân khu phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện một đám cháy phát ra từ cửa tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1980).

Lúc này, trong nhà chị Th. có 4 người đang ngủ say, cửa đã bị khóa bên ngoài. Rất may đám cháy đã được phát hiện sớm nên nhanh chóng được khống chế, 4 người bên trong may mắn được hỗ trợ cứu thoát ra ngoài.

Cửa tiệm cắt tóc được Yên khóa trái bên ngoài sau khi phóng hỏa đốt quán

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phong Sơn và Công an huyện Cẩm Thủy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Hồ Văn Yên khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong ngôi lán tạm cách hiện trường vài trăm mét.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Yên có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1990, em gái chủ hiệu cắt tóc) khi cùng làm công nhân trong Bình Phước. Gần đây, do nảy sinh mâu thuẫn, chị Ph. về quê làm việc với chị gái khiến Yên thù oán.

Rạng sáng 6-4, Yên mang xăng tới tạt vào tiệm cắt tóc, khóa cửa phía ngoài rồi phóng hỏa đốt với ý định sát hại người yêu cùng các thành viên trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động