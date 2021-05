Khen thưởng các lực lượng bắt giữ nhanh nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An

Chiều 1/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công hung thủ gây ra vụ nổ súng khiến 2 người chết xảy ra tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm và sự phối hợp chặt chẽ của các tập thể trong đấu tranh, bắt giữ nghi phạm.

Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, chiến công này góp phần đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm đang ngày càng phức tạp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng sớm phối hợp điều tra, đưa vụ việc ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An quyết định thưởng 70 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Báo Nghệ An)



Khoảng 8h ngày 30/4, ba người gồm Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng một người đàn ông khác đi xe ô tô Jeep BKS BKS 72M - 7353 tìm đến nhà của Cao Trọng Phú (SN 1962) ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Lúc sau, người dân nghe tiếng súng nổ nên qua xem thì thấy hai người chết trước cổng nhà Phú, còn Phú ôm súng cố thủ trong nhà.

Sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cùng 2 Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo.

Công an TP Vinh, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ động khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây phong tỏa nhà ở nghi phạm, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn cho người dân sống xung quanh.

Theo kế hoạch vạch ra thì ưu tiên sử dụng biện pháp vận động thuyết phục để Phú ra đầu thú nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt, người dân và chính đối tượng.

Việc thuyết phục sát thủ Cao Trọng Phú vứt bỏ súng chấp nhận ra đầu thú là thành công của lực lượng công an Nghệ An.



Sau gần 6 tiếng đồng hồ thuyết phục, vận động, đến 14h cùng ngày, Phú hạ vũ khí ra đầu thú và giao nộp khẩu súng dùng để gây án. Công an thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, Phú khai do mâu thuẫn làm ăn nên nhóm người trên tìm đến nhà rồi gọi Phú ra nói chuyện. Trong lúc trao đổi, hai bên lời qua tiếng lại nên Phú rút súng bắn anh Hưng và ông Anh, còn một người khác kịp thời chạy thoát.

Về khẩu súng dùng để gây án, Phú khai do từng có thời gian dài làm ăn ở Campuchia nên đã mua súng, cất giấu để phòng thân.



Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News