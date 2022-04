Khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5-4 - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét tại trụ sở tập đoàn.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 19h25, có 2 ô tô biển xanh của tổ công tác thuộc Cơ quan điều tra đến trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại số 24 đường Quang Trung. Trong đó 1 xe đi vào cổng phía bên trái của tòa nhà, một xe khác đi vào phía tầng hầm của tòa nhà. Khoảng 5 phút sau có thêm 2 ô tô biển xanh đi vào khu vực tầng hầm của tòa nhà.

Sau khi những ô tô biển xanh này vào phía trong, lực lượng bảo vệ của tòa nhà đã đóng các cửa lại.

Xe của tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra có mặt tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5-4 - Ảnh: DANH TRỌNG

Tối cùng ngày, trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ông Dũng, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác gồm:

Đỗ Hoàng Việt - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trần Hồng Sơn - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Nguyễn Khoa Đức - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Lê Văn Thịnh - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Phùng Thế Tính - nguyên giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

2 ô tô biển xanh đi vào phía tầng hầm của tòa nhà trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5-4 - Ảnh: DANH TRỌNG

Nhiều cán bộ công an đi vào phía trong tầng hầm của tòa nhà trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5-4 - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, theo thông tin được công bố ngày 4-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022 với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì "có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ". Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022. Đồng thời, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ