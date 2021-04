Khai trương Showroom Mercedes-BenZ 5 sao hiện đại nhất Đông Nam Á tại TP Vinh

Chiều 13/4 tại Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An sẽ diễn ra lễ khai trương Showroom Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An là đại lý ủy quyền đạt chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu MAR2020. Với tổng diện tích sử dụng gần 12.000 m2, vị trí đắc địa 3 mặt tiền gần ngã tư sân bay Vinh, là Showroom 5 sao với đầy đủ các dịch vụ:

Sales (Xe mới, xe đã qua sử dụng chính hãng)

Service (Dịch vụ sửa chữa)

Spare Parts (Phụ tùng linh kiện chính hãng)

Body & Paint (Đồng sơn)

Upgrade Vehicle (Dịch vụ nâng cấp xe)

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An cam kết mang lại cho khách hàng những giá trị dịch vụ và trải nghiệm thương hiệu tối ưu nhất.

Lễ khai trương Showroom Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An được tổ chức vào lúc 17h đến 21h thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An có địa chỉ ở gần ngã tư sân bay Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sự kiện khai trương hứa hẹn có nhiều chương trình và chính sách bán hàng ưu đãi, quà tặng hấp dẫn dành cho quý khách hàng. Hãy cùng chờ đón nhé!!!

Đặt lịch tư vấn để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đến từ Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An: Cách 1: Liên hệ hotline KINH DOANH: 08449.66666 DỊCH VỤ: 08.447.66666 CSKH: 08.443.66666 WEBSITE: www.nghean.vinamotor.mercedes-benz.com.vn Cách 2: Inbox tin nhắn tới Fanpage FANPAGE: MercedesBenzNgheAn Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi nhận được thông tin.

Tác giả: Nguyễn Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn